L’attore Andy Dick trovato privo di sensi in strada: vivo grazie ad alcuni passanti, cosa è successo

L’attore e comico Andy Dick è stato trovato inerte e privo di sensi per le strade di Los Angeles. Alcuni passanti lo hanno salvato chiamando i paramedici che, intervenuti sul posto, gli hanno somministrato un farmaco che inverte “l’overdose da oppioidi”.

Andy Dick, attore e comico statunitense, è stato trovato per le strade di Los Angeles privo di sensi. Un filmato registrato da un passante, pubblicato da TMZ, mostra il volto televisivo statunitense prima seduto, poi steso a terra, su una scalinata mentre una persona gli urla di "svegliarsi": inerte e privo di sensi, è stato subito soccorso da passanti del quartiere, scrive TMZ, poi dai medici del 911, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un "uomo di 59 anni in overdose". Stando a quanto riporta il tabloid, Andy Dick era presumibilmente sotto effetto di sostanze: i paramedici gli avrebbero somministrato un farmaco che inverte "l'overdose da oppioidi", il Narcan. Il comico si sarebbe ripreso in poco tempo, ma si sarebbe poi rifiutato di andare in ospedale.

Nelle ultime ore, raggiunto al telefono da TMZ, l'attore ha dichiarato di essere "sollevato di stare bene": non ha fornito dettagli, però, su cosa gli sia accaduto mentre era in strada.

I problemi di dipendenze da alcol e droghe e le vicende giudiziarie

In passato, Andy Dick ha parlato della sua lotta contro la dipendenza da alcol e droga: nel 2016 raccontò di essere stato in riabilitazione 20 volte per affrontare le sue dipendenze. Fu arrestato nel 2008, accusato di aver molestato una ragazza di 17 anni in un momento in cui era "estremamente ubriaco". Anche negli anni successivi fu accusato di molestie sessuali sul set: People.com, nel 2017, raccontava che l'attore era stato cacciato dalle riprese della commedia Vampire Dad dopo diverse accuse di comportamento scorretto. Dick si difese con queste parole: "Non ho palpeggiato nessuno. Potrei aver baciato qualcuno sulla guancia per salutarlo e poi leccato. È il mio genere. Ho leccato Carrie Fisher durante un pranzo. Sono io che faccio lo spiritoso. Non sto cercando di molestare sessualmente nessuno. Non ho palpato i genitali di nessuno. Non conosco la differenza tra molestie sessuali e cercare di ottenere un appuntamento".