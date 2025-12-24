Russell Brand accusato da altre due donne di violenze, l’attore in tribunale a gennaio

Il comico e attore britannico Russell Brand è stato accusato nuovamente di stupro e aggressione sessuale. Accuse che si aggiungo ad altre per le quali è già a processo, tornerà in tribunale il prossimo 20 gennaio.

L'attore e comico britannico Russell Brand ha ricevuto nuove accuse di stupro e aggressione sessuale, dopo essere stato denunciato da altre due donne. La Metropolitan Police, quindi, lo ha incriminato e ha introdotto i suddetti episodi di violenza nel fascicolo del Crown Prosecution Service, saranno poi formalizzati alla Westminister Magistrates’Court il prossimo 20 gennaio.

Le nuove accuse di violenza sessuale

Il comico britannico è già stato accusato di violenza sessuale da altre quattro donne e, infatti, è sotto processo nel Regno Unito. Durante un'udienza preliminare tenutasi a maggio scorso alla Southwark Crown Court di Londra, ha dichiarato di essere non colpevole. Le denunce che sono state depositate di recente, invece, risalgono a fatti verificatisi almeno vent'anni fa, ma si inseriscono all'interno di un'inchiesta giornalistica che il Sunday Times e Channel 4 hanno avviato nel 2023, dove si erano riportate le testimonianze di presunti abusi, facendo così esplodere un vero e proprio caso mediatico. Brand, però, ha sempre respinto le accuse, pur non rinnegando gli eccessi passati: "Sono stato un tossico, un sesso-dipendente e un imbecille, ma mai uno stupratore" ha dichiarato.

Il nome di Russell Brand, d'altra parte, è noto sia nel Regno Unito che in America, dal momento che è diventato un volto noto del piccolo schermo, apprezzato anche per il suo stile nient'affatto composto, ma piuttosto scorretto. Il passato di eccessi di cui lui stesso ha parlato, lo ha visto spesso al centro del gossip, è stato infatti sposato per poco tempo con Katy Perry. Alla soglia dei 50 anni, però, ha deciso di prendere le distanze dalla tv, alimentando invece la sua presenza sui social, dove non si è risparmiato nell'esternare posizioni politiche controverse che, però, hanno riscosso anche un certo successo da parte dei suoi fan.