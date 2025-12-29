Tyler Perry citato in giudizio per violenze sessuali: avrebbe “usato il suo potere per molestare giovani attori”

Tyler Perry, regista e sceneggiatore statunitense, è al centro di nuove accuse di molestie sessuali. Questa volta a citarlo in giudizio è Mario Rodriguez, attore apparso nel film del 2016 Boo! A Madea Halloween. Secondo quanto riportato dagli atti legali depositati presso il Tribunale Superiore di Los Angeles, lo avrebbe molestato più volte nel corso di diversi anni, all’interno della sua abitazione di Los Angeles. Il suo legale: "Il nostro obiettivo è fermare chi usa il proprio potere per molestare attori in cerca di fortuna".

Le presunte molestie e la richiesta di risarcimento

La denuncia dettaglia in particolare un episodio del 2018, quando Perry avrebbe abbracciato in maniera indesiderata Rodriguez e lo avrebbe toccato in modo inappropriato. L’attore, che nel film interpretava il ruolo di “Frat Guy #10”, chiede un risarcimento di almeno 77 milioni di dollari, imputando anche responsabilità a Lionsgate, distributore del film, accusata di non aver preso provvedimenti nonostante fosse a conoscenza dei comportamenti del regista.

Mario Rodriguez, che accusa Tyler Perry di molestie sessuali

Secondo quanto riportato da Variety, un altro episodio citato nella denuncia risale a pochi mesi dopo il loro primo incontro nel 2015, nella sala proiezioni di Perry: "Il signor Perry mise la mano sulla coscia interna del signor Rodriguez, accanto al suo organo genitale, dicendo ‘Va bene’ mentre continuava a sfregare la coscia", si legge nell’atto. Rodriguez sostiene che i contatti con Perry si siano interrotti nel 2019, ma che il regista lo abbia contattato sporadicamente negli anni successivi.

Mario Rodriguez si è esposto dopo il caso Derek Dixon

La decisione di procedere legalmente arriva dopo la pubblicazione di notizie su una precedente causa per molestie sessuali intentata da Derek Dixon, altro collaboratore di Perry, che nel 2021 aveva denunciato presunti comportamenti inappropriati e richiesto un risarcimento di 260 milioni di dollari. Gli avvocati di Rodriguez e Dixon sottolineano l’esistenza di numerosi messaggi testuali che confermerebbero le accuse. "Il nostro cliente ha deciso di raccontare la sua storia per ottenere giustizia e fermare chi usa il proprio potere per molestare attori in cerca di fortuna", ha dichiarato Jonathan Delshad, legale dei due attori.