Nancy Brilli eliminata da Ballando con le stelle lancia accuse: “Figli e figliastri, trattata come carne da macello”

Nancy Brilli sperava nel ripescaggio, ma la sua esperienza a Ballando con le stelle si è conclusa. L’attrice accusa: “I primi giorni avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sembrava ‘che me lo fossi portato da casa, tanto era buono’. Mi dissero che bisognava fare un percorso”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nancy Brilli chiude con amarezza la sua esperienza a Ballando con le stelle. La concorrente non è stata ripescata. Sui social ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha confidato di essersi sentita "carne da macello" e di non avere capito perché abbiano insistito tanto per averla in gara, per poi trattarla così. L'attrice è anche convinta che non tutti i concorrenti siano stati trattati allo stesso modo: "Figli e figliastri? Decisamente sì".

Lo sfogo di Nancy Brilli dopo l'eliminazione da Ballando con le stelle. L'attrice inizia il post pubblicato su Instagram lanciando un'accusa. Sostiene che nei primi giorni di questa esperienza qualcuno le abbia cambiato la coreografia perché era fatta troppo bene, mentre lei doveva mettere in scena una sorta di percorso:

Il primissimo giorno avevano detto: “Ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?”. E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava “che me lo fossi portato da casa, tanto è buono. Bisogna fare un percorso”.

Nancy Brilli aveva iniziato l’esperienza a Ballando con Carlo Aloia che poi ha avuto un infortunio

A suo dire, a lei e a tutti i concorrenti sarebbe stato richiesto di percorrere le tappe del "viaggio dell'eroe", facendo riferimento alla nota struttura narrativa di Joseph Campbell, che identifica gli step che un personaggio fa, lasciando il mondo ordinario, superando sfide e nemici, fino a tornare a casa trasformato. Da qui l'amara riflessione di Nancy Brilli:

L’eroe vince, cade, si rialza, subisce le angherie dei cattivi, affronta tradimenti, viene sacrificato per altri calcoli. Combatte fino all’ultimo ma poi muore. Con onore, ma quello fa. Sono i generali, nelle retrovie, al sicuro, come in tutte le guerre, a decidere le strategie.

Sarà un caso che Milly Carlucci sia soprannominata "la generalessa"?

Nancy Brilli sostiene che non tutti i concorrenti siano stati trattati allo stesso modo. Nel suo sfogo, l'attrice ha confidato di non avere capito perché sia "stata corteggiata così assiduamente per poi essere trattata in un modo tanto opinabile". E ha proseguito: "Sensazione di essere carne da macello? Un pò sì. Figli e figliastri? Decisamente sì". Intanto trova conforto nell'affetto del pubblico e nella consapevolezza di avere comunque appreso una cosa nuova.