Mediaset cambia programmazione in ricordo di James Van Der Beek: Dawson's Creek torna in onda su Italia1

Mediaset cambia programmazione dopo la morte di James Van Der Beek: in ricordo dell’attore, trasmette in seconda serata stasera, su Italia1, le prime due puntate di Dawson’s Creek.
A cura di Gaia Martino
Mediaset, dopo la morte di James Van Der Beek, ha deciso di regalare un tuffo nei ricordi agli appassionati di Dawson's Creek, la serie teen degli anni '90 che ha segnato un'intera generazione e che vede la partecipazione tra i protagonisti dell'attore morto a 48 anni ieri. L'amatissimo Dawson Leery torna in televisione stasera, giovedì 12 febbraio 2026, sulle reti Mediaset, in particolare su Italia 1.

Le prime due puntate di Dawson's Creek su Italia1

Stasera Italia 1, in seconda serata, trasmetterà le prime due puntate della prima stagione di Dawson's Creek dal titolo Emozioni in movimento e Festa di ballo. Un'occasione per rivedere l'episodio pilota che andò in onda il 13 gennaio 2000 su Italia1, conquistando milioni di spettatori. Ambientata nella cittadina di Capeside, la serie tv racconta la storia di quattro ragazzini che si trovano a fare i conti con le prime cotte, i drammi adolescenziali e il delicato passaggio verso l'età adulta. In ricordo del protagonista, Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione di Italia 1 – che inizialmente prevedeva la messa in onda del film Operazione U.N.C.L.E. –  e riproporre i primi due episodi della serie che lo ha reso famoso.

Per chi vuole rivedere l'intera serie, o recuperarla per la prima volta, Dawson's Creek è disponibile gratuitamente e in esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity.

James Van Der Beek circondato da amici e colleghi prima di morire, il cast di Dawson's Creek: "Un guerriero"

La lettera di Katie Holmes, Joey in Dawson's Creek, per James Van Der Beek

Dopo la notizia della morte di James Van Der Beek, tanti attori che hanno fatto parte del cast di Dawson's Creek hanno omaggiato il loro collega. Fino ad ora, l'unica tra i tre protagonisti della serie, oltre Dawson, ad aver rotto il silenzio è stata Katie Holmes, che interpreta Joey. Ha condiviso una lettera scritta per il suo caro amico e collega con il quale ha "condiviso una giovinezza unica". "È difficile da digerire, sono così grata di aver condiviso un pezzo del viaggio di James. Lui è amato, Kimberly ti vogliamo bene e saremo per sempre qui, per te e per i tuoi bellissimi figli", le parole.

