Joshua Jackson per la prima volta su James Van Der Beek: “Sto rielaborando, la sua morte mi ha colpito come padre”

L’attore Joshua Jackson ha rotto il silenzio sulla morte di James Van Der Beek, suo ex collega in Dawson's Creek. L'attore, parlando per la prima volta in un’intervista a Today il 10 marzo ha spiegato che "l'elaborazione del lutto è ancora in corso" e che la sua morte lo ha colpito molto anche come padre.

Jackson ha una figlia, Juno Rose Diana, nata nell'aprile 2020 dalla sua precedente relazione con l'attrice Jodie Turner-Smith, dalla quale si è poi separato nel 2023. "Penso che colpisca in modi diversi. Come padre, credo che l'enormità di quella tragedia per la sua famiglia mi colpisca in modo molto diverso rispetto a quanto lo ha fatto come semplice collega", ha spiegato. Ricordando il periodo trascorso insieme nella serie Dawson's Creek, ha sottolineato quanto sia stato importante per entrambi: "Lui e io abbiamo condiviso questo periodo meraviglioso ed è stato formativo. So che entrambi lo ricordavamo con grande affetto, ma devo anche dire che so di essere solo una nota a margine di ciò che lui ha effettivamente realizzato nella sua vita".

Dawson e Pacey, i personaggi ai quali hanno prestato il volto James Van Der Beek e Joshua Jackson sono sempre stati due facce della stessa medaglia. Una medaglia giocata nella stessa partita amorosa di una serie di formazione adolescenziale, nella quale i due rappresentavano sguardi diversi sulla vita e sul concetto di amore. Dawson romantico e sognatore, Pacey sfuggente e un po' tormentato, sono stati croce e delizia di Joey (Katie Holmes), la ragazza attratta da entrambi, che alla fine si trova a dover fare la sua scelta per salvaguardare i rapporti tra loro.

Nell'intervista, spazio anche al lato più umano di James Van Der Beek, quello che gli ha consentito di mettere su una solida famiglia: "È diventato quello che eravamo soliti definire un brav'uomo, con quel tipo di convinzione e di fede, che gli hanno permesso di affrontare l'impossibile con grazia. Un compagno e marito incredibile, e un padre bello, gentile, curioso, interessato e devoto".

Nel 2024 Van Der Beek aveva rivelato di avere un cancro al colon-retto. Proprio questo tema è al centro dell’impegno di Jackson, oggi coinvolto nella campagna Get Body Checked Against Cancer, che sensibilizza sull’importanza degli screening. L’attore ha spiegato la sua motivazione, che è stata ancora di più motivata dalla malattia che colpì l'amico e che poi lo ha portato alla morte: "Quando James ha ricevuto la diagnosi, ho pensato a quanto fosse difficile per un coetaneo affrontare una situazione simile" e ancora, sulla prevenzione: "Ai ragazzi non piace parlare di queste cose. Non ci piace andare dal medico, ma è necessario farlo in tempo".

Anche Van Der Beek, dopo la diagnosi, si era impegnato a promuovere la prevenzione: aveva registrato un video quando non poté partecipare alla reunion di Dawson’s Creek per raccogliere fondi per l’organizzazione F Cancer ed era diventato portavoce di Guardant Health, che offre un test del sangue per lo screening del tumore al colon. Jackson ha ricordato con emozione proprio quella reunion, organizzata anche per sostenere l’attore e la sua famiglia durante la terapia: "Eravamo lì per poter aiutare la sua famiglia durante la terapia" , per il cast ritrovarsi è stato "un po' come una riunione universitaria" e vedere i figli di Van Der Beek con loro sul palco, a cantare al posto del padre, con l’affetto del pubblico accorso, è stato "davvero toccante".