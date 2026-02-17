James Van Der Beek ha rinnovato le promesse nuziali con la moglie Kimberly prima di morire, la cerimonia a letto

James Van Der Beek e la moglie Kimberly si sono sposati di nuovo due giorni prima che l’attore morisse. La cerimonia è stata celebrata a letto: “È stata semplice, bella e commovente”, le parole.

James Van Der Beek ha rinnovato le sue promesse nuziali con la moglie Kimberly prima di morire. Il celebre attore, morto a 48 anni lo scorso 11 febbraio dopo la battaglia contro un tumore al colon retto, prima di spegnersi ha voluto celebrare nuovamente il matrimonio con la sua dolce metà, sposata il 1 agosto 2010, dalla quale sono nati i loro sei figli, Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah. Lo ha rivelato lei in un'intervista rilasciata a People.com. Alla cerimonia, tenutasi sul letto della loro camera da letto, hanno partecipato amici e familiari.

La cerimonia di James e Kimberly Van Der Beek

"Abbiamo deciso di farlo due giorni prima (che morisse, ndr). I nostri amici ci hanno comprato delle fedi nuove, hanno riempito la camera da letto di fiori e candele e abbiamo rinnovato le nostre promesse nuziali nel letto", ha dichiarato Kimberly Brook, ricordando la cerimonia da lei descritta come "semplice, bella e commovente". In camera da letto erano presenti anche i familiari e i loro più cari amici, tra cui il musicista Poranguí che ha suonato "la musica più bella", prima di concludere la cerimonia con Somewhere Over The Rainbow. Altri amici erano presenti attraverso una videochiamata su Zoom.

James Van Der Beek circondato dai suoi cari prima di morire

L'attore di Dawson's Creek si è spento circondato dall'affetto dei suoi familiari e dei suoi amici. Dopo la cerimonia con la moglie, ha ricevuto numerose visite da persone a lui care che hanno pubblicato un omaggio su Instagram dopo la sua morte. Alfonso Ribeiro era al suo fianco, così come la stilista Erin Fetherston che, dopo la triste notizia, ha pubblicato su Instagram un post carosello contenente una foto che ritrae l'attore a letto, in punto di morte, seppur sorridente. "È stato un onore avere un posto al tuo tavolo, chiamarti migliore amico", ha scritto la donna.