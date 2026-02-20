Il cast di Grey’s Anatomy e Alyssa Milano ricordano Eric Dane: “Non dimentico la scintilla nei suoi occhi”

Amici e colleghi ricordano Eric Dane, attore morto a 53 anni per SLA. Dal cast di Grey’s Anatomy agli attori e attrici che hanno condiviso con lui set cinematografici e di famose serie tv, anche la sua ex Alyssa Milano lo ha omaggiato: “Non riesco a smettere di vedere quella scintilla nei suoi occhi”.

Eric Dane è morto a 53 anni per complicanze dovute alla SLA, malattia che gli è stata diagnosticata un anno fa. Lascia l'ex moglie, Rebecca Gayheart, due figlie e la fidanzata Jannell Shirtcliff con la quale ha firmato l'ultima apparizione in pubblico, ma anche una lunga lista di amici e colleghi che hanno condiviso con lui set di famose serie televisive e cinematografici. Tra questi alcuni dei protagonisti storici di Grey's Anatomy, serie nella quale Dane ha vestito i panni del Dr. Sloan.

Patrick Dempsey, Kevin McKidd, Sarah Drew, precisamente Derek Sheperd, Owen Hunt e April Kepner in Grey's Anatomy, hanno omaggiato il loro caro amico e collega in queste ore con una story su Instagram. "Riposa in pace", le loro parole. Il Dottor Stranamore ha aggiunto il video registrato da Eric Dane durante la lotta contro la malattia, per ricordarlo.

L'attore Ashton Kutcher ha omaggiato il suo amico con il quale giocò il campionato di Fantasy Football: "Ci guarderai dalla cabina. Ci manchi, amico. Noi contiamo a combattere per sconfiggere la SLA", le sue parole su X. L'ideatore di Euphoria, Sam Levinson, ha dichiarato in queste ore a Variety.com che l'amicizia con Eric Dane, che interpretava Cal Jacobs nella serie HBO, è stata "un dono": "Lavorare con lui è stato un onore". Nina Dobrev, protagonista accanto a lui nel film Redeeming Love, in una story lo ha ricordato con queste parole: "Era caloroso, generoso, preparato e così appassionato di quello che faceva. La SLA è una malattia crudele e spietata. Possa la sua memoria ispirare più ricerca, consapevolezza e progresso verso una cura. Ci mancherà profondamente. Invio amore e sentite condoglianze alla sua famiglia".

Il ricordo dell'ex Alyssa Milano: "Non dimentico la scintilla nei suoi occhi"

Con un post su Instagram, Alyssa Milano, attrice ed ex fidanzata di Eric Dane, lo ha omaggiato con un lungo messaggio. "Non riesco a smettere di vedere quella scintilla negli occhi di Eric proprio prima che dicesse qualcosa che ti farebbe sputare fuori il tuo drink. Aveva un senso dell'umorismo affilato come un rasoio. Amava l'assurdità delle cose. Amava cogliere la gente alla sprovvista", le parole per ricordare l'attore con il quale, inoltre, ha condiviso il set di Streghe. "E quando si trattava delle sue figlie e di Rebecca, tutto in lui si ammorbidiva. Le portava con sé anche nelle stanze dove non erano presenti. La scintilla. La marachella. La tenerezza che teneva custodita, mai completamente nascosta. Mi convinse a farmi fare il piercing al naso, e anche lui era con me quando ho trovato Lucy, la mia amata chihuahua. Mi chiamava"Milano", come se fosse l'unica parte del mio nome che contasse. Il mio cuore è con le persone che hanno avuto la fortuna di essere la sua casa", ha concluso.