Il tributo a Eric Dane in Grey’s Anatomy: il video a fine episodio per l’attore che interpretava Mark Sloan

Grey's Anatomy ha reso omaggio a Eric Dane al termine dell'episodio andato in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026, sul canale americano ABC. La serie televisiva di successo aveva detto addio al Dottor Mark Sloan già tempo fa, precisamente nella nona stagione, quando muore a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente aereo. Era ricomparso nella diciassettesima stagione, nell'episodio Breathe, sotto forma di fantasma, nei sogni di Meredith Grey. Una settimana fa, l'attore di San Francisco è morto a 53 anni a causa di complicanze legate alla malattia di cui soffriva da un anno, la SLA.

E dopo i post e le parole di affetto e vicinanza per la famiglia pubblicate dai suoi colleghi con i quali ha condiviso il set di Grey's Anatomy, è arrivato l'omaggio in Tv. "In memoria di Eric Dane" è il titolo del commovente video trasmesso ieri sera sul canale ABC, al termine della nuova puntata.

L'omaggio del cast di Grey's Anatomy

Patrick Dempsey è stato uno dei primi a ricordare il suo collega e amico nel giorno della sua morte. Condivise un video, uno degli ultimi registrati dall'attore, in cui parlava della SLA, la malattia che non gli ha dato tregua. Anche l'ideatrice della serie Shonda Rhimes rilasciò una dichiarazione a The Hollywood Reporter a nome di Shondaland, sottolineando che "Eric Dane era un membro amato della famiglia Shondaland e Grey's Anatomy . Era un attore talentuoso, la cui interpretazione del Dr. Mark Sloan ha lasciato un segno indelebile nella serie e nel pubblico di tutto il mondo". Kate Walsh, che interpretava la dottoressa Addison Montgomery, scrisse su Instagram che era "senza parole": "Ricordo letteralmente la mia primissima scena con Eric… una scena in ascensore al Seattle Greys. Tanto, tanto tempo fa. Credo fosse anche la sua prima scena nello show ed era nervoso".