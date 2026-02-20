Eric Dane lascia l’ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l’ultima apparizione in pubblico con la fidanzata

L'indimenticabile Dr. Mark Sloan della serie Grey's Anatomy, ma anche comandante della Marina Militare Tom Chandler in The Last Ship ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del piccolo e grande schermo. Eric Dane è morto a 53 anni per complicanze della SLA, malattia che gli è stata diagnosticata un anno fa. Lascia l'ex moglie, Rebecca Gayheart che, nonostante la separazione, era rimasta al suo fianco, e due figlie, Billie Beatrice e Georgina Geraldine. A giugno, nel 2025, apparve per l'ultima volta in pubblico con la muova fidanzata, Jannell Shirtcliff.

La storia d'amore con l'ex moglie Rebecca Gayheart, madre delle sue figlie

Avevano divorziato nel 2018, ma dopo la diagnosi di SLA, avevano archiviato le carte. Rebecca Gayheart, attrice, modella e regista statunitense che ha recitato anche in alcune serie tv di successo come Beverly Hills 90210, è stato il grande amore di Eric Dane: si sono sposati nel 2004, dopo alcune frequentazioni dell'attore prima con Alyssa Milano, poi con Lara Flynn Boyle. Dalla loro unione sono nate le figlie Billie Beatrice, primogenita nata nel 2010, e Georgia Geraldine, nata nel 2011. Dopo 14 anni di matrimonio, nel 2018, Eric Dane e Rebecca Gayheart annunciarono il divorzio. "Continueremo a essere amici, lavoreremo come una squadra per crescere insieme le nostre bambine, perchè sono la cosa più importante per noi", dissero in un comunicato diffuso alla stampa. Fu lei, principalmente, a presentare le carte: citò differenze caratteriali tra i motivi della separazione e chiese l'affidamento congiunto delle figlie.

Eric Dane e Rebecca Gayheart

La vicinanza di Rebecca Gayheart dopo la diagnosi di SLA

Un anno fa, dopo la diagnosi di SLA che si è presentata come un fulmine a ciel sereno nella vita di Eric Dane, Rebecca Gayheart avrebbe richiesto l'archiviazione delle carte della separazione. A E!News l'attrice raccontò che avevano costruito un rapporto da "migliori amici" e che insieme avevano capito "la formula per restare uniti come famiglia": "Penso che sia importante non considerare una relazione che finisce come un fallimento. È solo una stagione. Non è stato un fallimento. È stato un enorme successo. Siamo stati sposati per..voglio dire, siamo ancora sposati, da 15 anni e abbiamo avuto due splendide bambine, quindi penso che sia una relazione di successo, ed è così che la vediamo", disse. È così rimasta accanto al celebre attore fino alla sua morte.

Le ultime apparizioni in pubblico di Eric Dane con Jannell Shirtcliff

Eric Dane e Jannell Shirtcliff nel giugno 2025

L'ultima apparizione in pubblico, su un red carpet alla premiere di Countdown, di Eric Dane risale allo scorso giugno 2025. L'attore si presentò in compagnia di Jannell Shirtcliff, definita dai media statunitensi come la sua "nuova fidanzata". I due, dopo una relazione altalenante, avevano deciso di uscire allo scoperto pubblicamente proprio in quella occasione. A Entertainmente Tonight, una fonte raccontò che la regista americana era molto presente nella vita dell'attore dopo la scoperta della malattia. "Sono ancora più uniti ora", disse una persona vicina alla coppia. Fino ad oggi, giorno in cui è stata annunciata la morte di Dane, non sono circolate altre notizie sulla loro relazione.