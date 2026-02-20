È morto Eric Dane, l’attore e star di Grey’s Anatomy era malato di Sla

È morto all’età di 53 anni, l’attore americano Eric Dane, star di Grey’s Anatomy dove interpretava il ruolo di Mark Sloane. Ad aprile 2025 aveva annunciato di essere malato di Sla.

È morto all'età di 53 anni, l'attore americano Eric Dane, star di Grey's Anatomy dove per anni aveva prestato corpo e voce al personaggio di Mark Sloan. Si è spento nell'arco di pochi mesi, lo scorso aprile, infatti, aveva annunciato di essere malato di Sla. Con la sua scomparsa lascia due figlie e la ex moglie.