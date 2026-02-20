spettacolo
video suggerito
video suggerito

È morto Eric Dane, l’attore e star di Grey’s Anatomy era malato di Sla

È morto all’età di 53 anni, l’attore americano Eric Dane, star di Grey’s Anatomy dove interpretava il ruolo di Mark Sloane. Ad aprile 2025 aveva annunciato di essere malato di Sla.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Ilaria Costabile
0 CONDIVISIONI
Immagine

È morto all'età di 53 anni, l'attore americano Eric Dane, star di Grey's Anatomy dove per anni aveva prestato corpo e voce al personaggio di Mark Sloan. Si è spento nell'arco di pochi mesi, lo scorso aprile, infatti, aveva annunciato di essere malato di Sla. Con la sua scomparsa lascia due figlie e la ex moglie.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Paolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport, affido temporaneo a Lollobrigida
Cerno su Rai2, quanto costa la striscia del direttore del Giornale: 848mila euro, 3mila a puntata vanno a lui
Polemica per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: "Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti"
"Brumotti in prima serata su Rai2", spunta l'ipotesi per un nuovo programma di informazione
Petrecca resta alla guida Rai Sport: “Non intende dimettersi, aspetta una ricollocazione”
Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: “Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views