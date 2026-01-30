Carolina Marconi: “Dopo due aborti, ho ripreso la cura ormonale. Ora penso all’adozione”

Carolina Marconi sarà ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, in onda sabato 31 gennaio 2026, dalle 15.30 su Rai2. L'ex concorrente del Grande Fratello è tornata a parlare dei problemi contro cui fa i conti per diventare madre. Dopo aver affrontato una lunga battaglia contro il cancro al seno ha provato ad avere un figlio, ma dopo due aborti spontanei è stata costretta ad abbandonare il percorso di procreazione assistita. "Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita perché dopo due tentativi falliti, essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale" ha dichiarato alla conduttrice, stando alle anticipazioni dell'intervista. Oggi ha in mente di procedere con l'adozione.

Le anticipazioni dell'intervista a Carolina Marconi

Al primo tentativo riuscì a rimanere incinta, "avevo già fatto il video, con il mio compagno Alessandro Tulli eravamo al settimo cielo", ha ricordato. Ma non riuscì a superare i primi mesi. "Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. Ho implorato il mio oncologo di farmi fare il terzo tentativo ma non era possibile. C'era il rischio di una recidiva se non avessi ripreso la cura ormonale prevista dal follow up", ha continuato ospite di Storie di donne al bivio. Tanta la delusione, arrivò a dire al compagno di chiudere la loro relazione, per lasciarlo libero. "Sono arrivata a dire al mio compagno di lasciarmi, perché io non gli avrei potuto dare verosimilmente quel figlio che lui vorrebbe tanto", ha spiegato. Ma il compagno non l'ha abbandonata, "mi ha detto che mai avrebbe rinunciato a me": "Ho pianto di gioia e ora pensiamo all'adozione".

La battaglia vinta contro il tumore

Carolina Marconi ha superato con determinazione e sacrificio la battaglia contro il cancro al seno: l'ha raccontata più volte in tv, su Instagram, anche per incoraggiare le donne che hanno dovuto affrontare lo stesso calvario. Nel novembre 2024 spiegò di doversi sottoporre a controlli periodici per monitorare il suo stato di salute. Un modo per prevenire qualsiasi nuovo problema, ma che riaffiora in lei brutti ricordi. "Non mi abituerò mai, ma sono necessari. I ricordi tornano a galla, e nonostante i sorrisi che cerco di mettere in mostra, dentro di me c'è una tempesta", disse.