Carolina Marconi: “Ho abortito tre volte e non potrò più restare incinta. Al mio compagno ho chiesto di lasciarmi”

Carolina Marconi racconta, addolorata, i tre aborti subiti nel corso dell’ultimo anno, quando ha provato sia in maniera naturale sia con la fecondazione assistita a restare incinta. “Le donne che hanno avuto un tumore hanno un numero limitato di tentativi, ho dovuto accettarlo”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Con una forza straordinaria e una capacità di resilienza fuori dal comune, Carolina Marconi ha affrontato una lunga battaglia contro il cancro al seno, superata con determinazione e sacrificio. Più volte la donna è stata in tv a raccontare la sua esperienza e a incoraggiare quelle donne che, come lei, stavano affrontando lo stesso calvario. Oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare un’altra parentesi dolorosa della sua vita: una rinuncia che è stata costretta a fare per ragioni di sicurezza. Carolina, 47 anni, ha provato con tutte le sue forze ad avere un figlio, ma dopo tre aborti spontanei è stata costretta ad abbandonare quel percorso.

Carolina Marconi rimasta incinta naturalmente e con la fecondazione assistita

Carolina, appena ottenuto il via libera del suo oncologo, ha cominciato a organizzare immediatamente una gravidanza. Si è sottoposta per due volte alla fecondazione assistita, il numero massimo di tentativi per una donna che, come lei, ha affrontato un certo tipo di cure. Entrambi i tentativi sono andati a buon fine e Marconi è rimasta incinta in entrambe le occasioni. Purtroppo, però, quelle gravidanze si sono interrotte spontaneamente, obbligandola a interrompere ulteriori tentativi. Inaspettatamente, Carolina è rimasta incinta in maniera naturale per la terza volta. “Ma sapevo che qualcosa non andava e infatti l’ho perso. Bisogna accettarlo”, ha dichiarato la donna, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il supporto del marito Alessandro Tulli e il desiderio di adottare un bambino

Carolina ha confessato tra le lacrime di avere chiesto al suo compagno Alessandro Tulli di lasciarla e rifarsi una vita altrove, per dargli la possibilità di avere un figlio con un’altra persona. “Ma sei matta?”, le ha risposto lui, determinato a restarle accanto qualunque cosa accada. Oggi la coppia ha aperto le porte alla possibilità di adottare un bambino, realizzando così il desiderio di diventare genitori: un progetto al quale i due si dedicheranno il prima possibile, determinati ad avere la famiglia che fin dall’inizio avevano sperato di avere.