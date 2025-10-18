Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Carolina Marconi: “Ho abortito tre volte e non potrò più restare incinta. Al mio compagno ho chiesto di lasciarmi”

Carolina Marconi racconta, addolorata, i tre aborti subiti nel corso dell’ultimo anno, quando ha provato sia in maniera naturale sia con la fecondazione assistita a restare incinta. “Le donne che hanno avuto un tumore hanno un numero limitato di tentativi, ho dovuto accettarlo”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
407 CONDIVISIONI
Immagine

Con una forza straordinaria e una capacità di resilienza fuori dal comune, Carolina Marconi ha affrontato una lunga battaglia contro il cancro al seno, superata con determinazione e sacrificio. Più volte la donna è stata in tv a raccontare la sua esperienza e a incoraggiare quelle donne che, come lei, stavano affrontando lo stesso calvario. Oggi, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a Verissimo per raccontare un’altra parentesi dolorosa della sua vita: una rinuncia che è stata costretta a fare per ragioni di sicurezza. Carolina, 47 anni, ha provato con tutte le sue forze ad avere un figlio, ma dopo tre aborti spontanei è stata costretta ad abbandonare quel percorso.

Carolina Marconi rimasta incinta naturalmente e con la fecondazione assistita

Carolina, appena ottenuto il via libera del suo oncologo, ha cominciato a organizzare immediatamente una gravidanza. Si è sottoposta per due volte alla fecondazione assistita, il numero massimo di tentativi per una donna che, come lei, ha affrontato un certo tipo di cure. Entrambi i tentativi sono andati a buon fine e Marconi è rimasta incinta in entrambe le occasioni. Purtroppo, però, quelle gravidanze si sono interrotte spontaneamente, obbligandola a interrompere ulteriori tentativi. Inaspettatamente, Carolina è rimasta incinta in maniera naturale per la terza volta. “Ma sapevo che qualcosa non andava e infatti l’ho perso. Bisogna accettarlo”, ha dichiarato la donna, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il supporto del marito Alessandro Tulli e il desiderio di adottare un bambino

Carolina ha confessato tra le lacrime di avere chiesto al suo compagno Alessandro Tulli di lasciarla e rifarsi una vita altrove, per dargli la possibilità di avere un figlio con un’altra persona. “Ma sei matta?”, le ha risposto lui, determinato a restarle accanto qualunque cosa accada. Oggi la coppia ha aperto le porte alla possibilità di adottare un bambino, realizzando così il desiderio di diventare genitori: un progetto al quale i due si dedicheranno il prima possibile, determinati ad avere la famiglia che fin dall’inizio avevano sperato di avere.

Programmi TV
407 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Sakina dopo XFactor: “Derisa da Paola Iezzi. Hanno usato la mia storia poi tagliato tutto”
Sakina: "Sono contenta del percorso fatto, ma i commenti sono di una cattiveria allucinante"
L'amaro sfogo: "Mi sono sentita derisa e delusa", poi l'aneddoto sul padre mai andato in onda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views