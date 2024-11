video suggerito

Carolina Marconi e i controlli dopo il tumore al seno: "Sento il terrore che mi assale" A più di un anno dalla guarigione dal tumore al seno, Carolina Marconi si sottopone ancora a controlli periodici per monitorare il suo stato di salute. In un post su Instagram, la modella e ex gieffina racconta quanto questo sia difficile per lei: "Non arrabbiatevi per le sfide quotidiane, è sempre meglio di stare qui".

A cura di Sara Leombruno

Sono passati più di tre anni dal giorno in cui Carolina Marconi scoprì, quasi per caso, di avere un tumore al seno. A maggio del 2022, poi, finalmente la notizia della guarigione. Dopo la brutta esperienza, la modella e ex gieffina si sottopone a controlli periodici per verificare il suo stato di salute e in un post pubblicato su Instagram ha raccontato quanto questo sia difficile per lei. Ecco cosa ha detto.

"I ricordi tornano a galla, dentro di me c'è la tempesta"

Sul suo profilo Instagram, su cui è seguita da oltre 360mila utenti, Carolina Marconi ha pubblicato un lungo post nel quale ha aggiornato i suoi follower sull'esito degli ultimi controlli, a cui si sottopone regolarmente dopo la diagnosi di cancro al seno. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di sentirsi molto in ansia ogni volta, anche a distanza di anni: "Ieri è stato il giorno della total body. Mi sono svegliata presto, il cuore pesante e la mente in tumulto. La notte non ha portato riposo, solo pensieri ansiosi. Non mi abituerò mai a questi controlli, ma so che sono necessari. I ricordi tornano a galla, e nonostante i sorrisi che cerco di mettere in mostra, dentro di me c’è una tempesta", ha esordito.

La modella ha raccontato il modo in cui cerca di passare il tempo quando si trova in sala d'attesa. Un tempo che, come è facile immaginare, sembra infinito: "Quei minuti sembrano un’eternità. Il contrasto caldo inizia a salire, fino a raggiungere la testa. Tremando, mi chiedo come possa essere che questa macchina abbia il potere di decidere il mio destino. Funzionerà come le altre? Saranno bravi come gli altri? Un caldo nodo sale in gola, e le lacrime cominciano a farsi strada, ma la tensione è tanta. Finalmente, la porta si apre e il momento è finito".

L'esito del controllo di Carolina Marconi

A conclusione del post, Marconi ha spiegato come ci si sente dopo tutti questi controlli: "Piccola, fragile, con il terrore che ti assale. Realizzo che tutto ciò che ho fatto finora—lavoro, problemi, piccole preoccupazioni—passa in secondo piano. In quel momento, le sfide quotidiane sembrano così lontane. Se avete avuto una brutta giornata, per qualsiasi motivo risolvibile, non permettete che vi cambi l’umore". Si è poi congedata dando una bella notizia agli utenti: "Non arrabbiatevi: è sempre meglio di stare qui, affrontando l’incertezza. La salute è tutto! Controllatevi e non trascuratevi; non date mai per scontato il valore della vita. E ora posso dirlo: Io sto bene! Mammografia ,eco e TAC body sono andati alla grande. In questo momento, abbraccio la gioia di essere qui, di avere un futuro davanti a me".