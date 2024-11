Bianca Balti dopo la chemioterapia si mostra per la prima volta senza capelli, il video: “L’ho fatto”

video suggerito

Per la prima volta da quando ha iniziato il ciclo di chemioterapia, Bianca Balti si è mostrata sui social senza capelli. La modella, in cura per un tumore ovarico al terzo stadio, a corredo del video condiviso sui suoi canali ha scritto: "Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch".

Solo qualche giorno fa Bianca Balti aveva pubblicato diversi scatti in cui mostrava il nuovo pixie cut, prima ancora, invece, aveva optato per un taglio a caschetto. Due cambiamenti che avevano a che vedere con le conseguenze legate alle cure per il tumore. Oggi, invece, la modella ha condiviso con i propri follower un video in cui è completamente rasata. "Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch (Se sei stron*a una volta, sei sempre una stron*a, ndr)" e "L'ho fatto" sono le frasi che Balti ha scelto per accompagnare il filmato.

Bianca Balti e l'annuncio del tumore

A metà settembre Bianca Balti aveva annunciato su Instagram di aver scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio: "Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza". Da quel momento la top model non ha mai smesso di documentare il percorso di cure attraverso i suoi canali social: "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco". La modella ha condiviso diversi scatti che raccontavano la sua vita nell'ultimo periodo, da quelli in cui mostrava la cicatrice sul ventre, fino a quelli accanto ai suoi cari e al suo fidanzato Alessandro Cutrera: "L'amore guarisce, la vita è bella".