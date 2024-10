video suggerito

Bianca Balti taglia i capelli: sui social mostra il nuovo pixie cut Bianca Balti ha cominciato il percorso di chemioterapia. La modella, come ha mostrato sui propri profili social, ha tagliato i capelli, step inevitabile di un percorso che sta affrontando con energia e determinazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Balti

Bianca Balti sta affrontando un periodo particolarmente complesso della sua vita. La top model ha scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio lo scorso settembre: è stata operata d'urgenza in uno degli ospedali di Los Angeles, città dove vive, e pochi giorni fa ha iniziato la chemioterapia, come aveva annunciato lei stessa. Il suo racconto della malattia passa molto attraverso i social media, anche per infondere fiducia e coraggio a chi, come lei, sta attraversando un percorso così doloroso e complesso. Ma Balti vuole rimanere piena di positività ed energia come ha ribadito anche postando la foto della cicatrice, segno dell'intervento e del percorso che la attende. "È stata una settimana piena di dolore e lacrime, ma anche di amore e speranza", ha dichiarato la modella. Nelle ultime ore Bianca Balti ha tagliato i capelli di nuovo, step inevitabile nel lungo percorso che sta affrontando. Soltanto due settimane fa aveva postato sui social uno scatto che la ritraeva con un caschetto.

Il caschetto di Bianca Balti | Foto Morelli Brothers

Bianca Balti, il racconto della malattia passa anche dal taglio di capelli

Bianca Balti ha postato nelle scorse ore uno scatto che la ritrae con un nuovo taglio di capelli cortissimo. La didascalia apposta accanto alla foto con il caschetto era stata "One step at the time". Un passo alla volta quello che la top model originaria di Lodi sta facendo con coraggio ed energia, non senza mostrare le difficoltà di un percorso davvero tortuoso.

Bianca Balti negli ultimi scatti postati su Instagram

Nelle ultime foto condivise su Instagram, Bianca Balti appare con un bomber di pelle oversize e un pixie cut cortissimo. La classe e la determinazione con cui la top model porta questo taglio, che simboleggia anche le difficoltà di questo periodo, fanno parte di una narrazione coraggiosa ed energica. Il messaggio di Balti è indubbiamente portatore di speranza e di determinazione, ma è sempre importante ricordare che un percorso così personale non prevede un modo "giusto" oppure "sbagliato" di essere affrontato. Sicuramente la modella ha avuto cura anche nella scelta delle parole, senza associare mai un linguaggio bellico a quello che lei ha definito un "viaggio".

Leggi anche Perché Kate Middleton ha girato il video sotto un albero: il significato della natura e i simboli nascosti

Il taglio di capelli di Bianca Balti