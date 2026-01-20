Sydne Rome: “Dopo l’incidente il viso era paralizzato, ho aspettato 16 anni per riavere la mia faccia”

L’attrice Sydne Rome è stata ospite de La Volta Buona, dove ha raccontato l’incidente stradale di cui fu vittima nel 2009 e che le portò una paralisi facciale. Dopo 16 anni un medico si è offerto di operarla: “Un calvario, risolto in 40 minuti”.

Ospite della puntata de La Volta Buona di martedì 20 gennaio, è stata l'attrice Sydne Rome. Americana, arriva in Italia giovanissima, dove riscuote un successo incredibile tra gli Anni Settanta e Ottanta. Nel salotto di Caterina Balivo racconta il terribile incidente stradale in cui è stata coinvolta e che le ha procurato una paralisi facciale. Per molto tempo non ha potuto lavorare e vedere il suo viso in quelle condizioni è stata per lei fonte di grande sofferenza.

Il racconto dell'incidente e la paralisi facciale

Era il 2009 quando l'attrice, che negli anni abbiamo visto anche in fiction di grande successo come Don Matteo, è stata vittima di un grave incidente stradale. Era alla guida e i freni improvvisamente smisero di funzionare, la macchina sbanda e si schianta contro un albero facendo esplodere l'airbag in pieno viso. A causa dello scoppio violento, Sydne ha avuto una paralisi al lato sinistro della faccia, a seguito di una lesione dei nervi: "Ho avuto una paralisi facciale per anni. Per un'attrice significa non lavorare", racconta con sofferenza.

L'intervento risolutivo dopo 16 anni

Subito dopo l'impatto, l'attrice si è sottoposta ad un delicato intervento, che però non risolse il problema della paralisi, anzi, col tempo la situazione si aggravò al punto che anche i medici ebbero difficoltà nell'aiutarla:

Nessuno medico voleva toccarmi perché era un intervento pericoloso, in quanto riguardava solo una parte della bocca. Mi hanno detto di fare tanta fisioterapia e così sono tornata pian piano a riutilizzare la mia bocca ancora paralizzata.

L'attrice americana racconta che in quegli anni fu assediata anche dalla stampa. In molti scrivevano che il suo volto era stato "deformato" da un abuso di chirurgia plastica: "Ora ne parlo perché spero che possa aiutare qualcuno. Per me, un'attrice, ha significato perdere tanti anni, tante esperienze, tanti lavori". Dopo sedici anni dall'accaduto, finalmente, ha incontrato un medico che si è offerto di operarla: "Un chirurgo che insegna ad Harvard disposto a operarmi. Dopo tutti questi anni, in 40 minuti ho risolto il mio problema. Un calvario per poi risolvere in un attimo".