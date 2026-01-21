Eva Henger e il calvario dopo le protesi al seno: “Non riuscivo più ad alzare il braccio, è stato terribile”

Eva Henger ha raccontato il calvario che ha attraversato dopo avere deciso di rifare il seno. Ha dovuto sottoporsi a tre interventi per risolvere i problemi causati dalle protesi.

Eva Henger ha raccontato il calvario vissuto dopo un'operazione. Erano gli anni '90 quando decise di rifare il seno. Purtroppo le impiantarono delle protesi che non erano affatto sicure. Così, la cinquantatreenne ha dovuto sottoporsi a una serie di interventi per tentare di porre rimedio al danno fatto: "È stato terribile".

Eva Henger racconta l'incubo vissuto per via delle protesi al seno. L'attrice, ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, è tornata con la mente a quando si è sottoposta a un intervento al seno per la prima volta. Qualcosa, purtroppo, andò storto: "Sono stata sfortunata. Ho rifatto il seno alla fine degli anni '90. Usavano delle protesi che poi sono state ritirate dal mercato".

La protesi si è rotta causando un'infiammazione. Eva Henger ha dichiarato che all'improvviso la protesi si è rotta, creandole importanti problemi di salute: "Ha causato dei danni, c'è stata un'infiammazione, avevo dei brufoli. Il liquido della protesi era andato in circolazione". Quindi si è vista costretta a sottoporsi a un'altra delicata operazione. Ma la sua situazione non è affatto migliorata. Al contrario, non era più in grado di sollevare il braccio:

Poi c'è stata un'altra operazione durante la quale hanno tolto questa protesi e ne hanno messo delle altre. Evidentemente era troppo presto per mettere altre protesi. I liquidi sono finiti nel muscolo e non riuscivo più ad alzare il braccio. Quando alzavo il braccio, tirava tutto. È stato terribile.

Dopo tante peripezie, ha trovato finalmente un medico in grado di prendersi carico della sua situazione: "In cinque ore di operazione lui e i medici del suo team sono riusciti a togliere tutto". Dopo questo terzo intervento, ha potuto lasciarsi alle spalle quel calvario che oggi è solo un brutto ricordo.