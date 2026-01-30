Chiara Cainelli: “Mi chiamavano Peppa Pig per il mio mento, sono ricorsa alla chirurgia per questo”

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, si confessa a Caterina Balivo su Rai 1. Il racconto del body shaming subito dopo il reality: “Mi hanno stereotipata, sui social mi insultavano. Ero ricorsa ai filler per insicurezza, ma ora ho sciolto tutto”.

Il ritorno alla realtà dopo un reality show può nascondere insidie inaspettate, fatte di giudizi feroci e stereotipi difficili da scardinare. Lo sa bene Chiara Cainelli, ex gieffina, che nella puntata di oggi, venerdì 30 gennaio, è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. In studio, l’ex concorrente ha affrontato il tema del body shaming, raccontando come i commenti ricevuti sui social abbiano profondamente influenzato la percezione di se stessa e il rapporto con il proprio corpo.

"Mi chiamavano Peppa Pig": il peso dei commenti social

Chiara Cainelli ha spiegato come, inizialmente, avesse provato a gestire gli insulti con ironia, per poi scontrarsi con una realtà molto più dolorosa: "La mia esperienza post reality è stata difficile. All’inizio cercavo di smorzare i commenti cattivi prendendola sul ridere, ma a lungo andare ho capito che si era formato uno stereotipo su di me". L'ex gieffina ha sottolineato come l'immagine distorta creata dai social avesse ripercussioni anche nella vita reale: "Le persone per strada mi dicevano: ‘Chiara, ma sei magra!', con sorpresa. Avevano idealizzato la mia persona in un modo che non mi rappresentava". Questa pressione ha riacceso un'insicurezza che Chiara portava con sé fin dall'infanzia: "Il commento più gettonato era Peppa Pig, a causa del mio mento un po' più rotondo. È stata un'insicurezza che avevo fin da piccola e che i social hanno fatto esplodere".

Il ricorso alla chirurgia e il ritorno alla naturalezza

Proprio a causa di questi attacchi, Chiara ha ammesso di aver cercato rifugio nella medicina estetica: "Ero ricorsa a dei filler per vedermi meglio, per correggere quel difetto che tutti mi additavano". Tuttavia, il percorso verso l'accettazione l'ha portata oggi a una scelta diversa. "Adesso ho sciolto tutto — ha confessato a Caterina Balivo — perché ho imparato finalmente a conviverci". In studio è intervenuta anche Clizia Incorvaia, che ha condiviso la propria esperienza con gli hater: "Anche io continuo a essere attaccata sui social. Bisogna imparare a capire che le persone troveranno sempre dei difetti per farti sentire insicura, ma la sicurezza deve partire solo da noi stessi".