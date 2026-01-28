“Come sei ingrassata”, Jenny Guardiano risponde alle critiche: “Non sapete la guerra che combatte una persona”

Nonostante i riflettori di Temptation Island si siano spenti, l'attenzione su Jenny Guardiano è rimasta alta, trasformandosi spesso in una critica non richiesta. L'ex del reality di Canale 5 ha confessato di aver attraversato un periodo buio proprio a causa del giudizio altrui: "Ultimamente non mi sono sentita vicina a me stessa e non sento di aver apprezzato il mio corpo", ha esordito nelle sue storie su Instagram, ammettendo di aver avuto difficoltà a gestire i commenti dei followers sul suo corpo. "Purtroppo mi sono fatta coinvolgere dai messaggi delle persone o da chi mi sta vicino e mi dice: ‘Oh come sei ingrassata, stai proprio bene!‘".

Jenny Guardino contro il bodyshaming

Il punto centrale della riflessione della modella tocca una corda scoperta: il commento fisico mascherato da "preoccupazione" o complimento. Secondo l'influencer, sottolineare un cambiamento corporeo è un atto invasivo che non tiene conto della fragilità di chi riceve il messaggio. "Io penso che nessuno voglia sentirsi dire ‘come sei ingrassata' o ‘come sei dimagrita'", ha spiegato. Il motivo è profondo e riguarda la salute mentale: "Non sai mai la guerra interiore che sta combattendo una persona". La ragazza aveva già spiegato durante il suo percorso nel reality condotto da Filippi Bisciglia di aver avuto problemi di autostima in passato, ma ora finalmente riesce a sentirsi più sicura.

"Oggi mi vedo carina per la prima volta"

Dopo il momento di sconforto, infatti, sembra esserci spazio per una ritrovata consapevolezza. Nel video condiviso con i suoi follower, la siciliana ha voluto mostrare un primo passo verso l'accettazione di sé, invitando chi la segue a non cadere nella stessa trappola. "Oggi mi vedo carina per la prima volta", ha aggiunto, cercando di trasformare la sua esperienza in un manifesto di body positivity. Il suo invito finale è un monito contro gli hater e le persone tossiche: "Non lasciate mai che la gente cattiva possa mutare la vostra felicità, siate felici sempre, siete stupendi".