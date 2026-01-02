Pink ricoverata in ospedale: “Una nuova cicatrice, io qui da sola mentre la mia famiglia è in vacanza”

Capodanno in ospedale per Pink. La cantante è stata ricoverata in queste ore. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un lungo post pubblicato su Instagram dove si è mostrata in un letto d'ospedale con una vistosa medicazione sul collo: "Me ne sto seduta qui da sola la vigilia di Capodanno, in una stanza d'ospedale, mentre la mia famiglia sta facendo showboard".

Pink in ospedale la notte di Capodanno. Nel lungo post pubblicato su Instagram, la cantante non ha specificato i motivi dell'intervento ma è apparsa tutto sommato serena: "Chiudo l'anno prestando attenzione al mio corpo e aggiustandolo". E ha aggiunto: "Una nuova cicatrice, un ricordo che indica che apprezzo questo mezzo che mi è stato dato e che uso per tutto ciò che ha valore". Nonostante tutto, Pink guarda con speranza al nuovo anno: "So che il 2026 sarà migliore perché questa è la scelta che ho fatto". Nei mesi che verranno, la cantante si è detta intenzionata a scegliere la gioia e a lasciare andare il dolore, a focalizzarsi su pensieri positivi e a cercare sempre la luce anche quando è immersa nell'oscurità.

La cantante è reduce da un anno difficile. Pink si è detta felice di lasciarsi alle spalle il 2025. È stato un anno che per lei è andato da "assolutamente devastante" a "noioso". Tuttavia, è riuscita a cogliere la bellezza delle piccole cose prendendosi cura dei suoi figli e aiutandoli a realizzare i loro sogni. Si è resa conto che ancora ci sono tante persone buone attorno a lei. Ha lasciato andare chi è stato "incredibilmente importante" per lei e ha accolto nella sua vita nuove conoscenze: "Ho realizzato sia sogni che incubi". Un anno che, come dicevamo, si è concluso in ospedale. Nella foto pubblicata su Instagram, Pink mostra un sorriso. Nonostante non abbia spiegato il motivo dell'intervento al collo, sembra fiduciosa che tutto possa risolversi presto.