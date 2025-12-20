Carla Bruni: “Dopo 5 anni termino le cure per il tumore al seno”. Poi un messaggio a tutte le donne
Un percorso di cure durato cinque anni, che solo oggi si è concluso dopo l'inizio nel 2019. Carla Bruni ha svelato attraverso un post sui social di avere terminato il percorso farmacologico iniziato tempo fa per curarsi da un tumore al seno che le era stato diagnosticato.
Le parole di Carla Bruni
La modella e moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ha pubblicato su Instagram una foto del suo volto sorridente e di una confezione di farmaci, spiegando: "Oggi, sabato 20 dicembre, ho terminato il percorso di ormonoterapia dopo cinque anni". Bruni ripercorre questo lungo periodo: "Alla fine del 2019 mi era stato diagnosticato un cancro al seno. Operazioni chirurgiche, radioterapia, ormonoterapia, è il percorso che ho dovuto intraprendere per guarire da questo tipo di tumore".
Poi Bruni ha proseguito così: "Malgrado i suoi effetti secondari molto aggressivi, sono riconoscente alla scienza per avere inventato l'ormonoterapia, che protegge efficacemente da recidive che possono essere frequenti negli anni successivi alla diagnosi". Il riferimento di Bruni è proprio a un trattamento oncologico che usa farmaci per bloccare gli ormoni che stimolano la crescita di alcuni tumori.
Il messaggio della modella prosegue con parole di ottimismo e sostegno a chiunque viva una situazione simile alla sua: "Voglio dire a tutte le donne che sono nella mia stessa situazione di tenere duro, certamente l'ormonoterapia è un trattamento pesante, ma la sua efficacia può salvare delle vite. Voglio dire inoltre a tutte le donne che leggeranno questo post di non esitare a sottoporsi a controlli annuali". Quindi i ringraziamenti all'equipe di medici che l'ha seguita e sostenuta in questi anni.
La diagnosi nel 2019
Cinque anni fa la diagnosi di tumore al seno, raccontato anche in quel caso in un post sui social. Un percorso difficile, che ha attraversato con fatica, ma che le ha insegnato a vivere in maniera diversa, più incentrata sull'oggi che sul passato o sul futuro, che in egual modo non possono essere controllati:
Prima ho avuto paura, terrore direi, quasi un assaggio della propria morte. Abbiamo assaggi terribili della morte altrui, ma la tua è diverso. Poi mi ha aperto l’anima, un mondo sconosciuto: essere nella gratitudine del momento e continuare. Aiuta pensare che “la vita è solo adesso”. L’ho capito con questa malattia, che non è finita — gli esami sono buoni, ma uno non sa. Faccio i controlli. La malattia insegna che non hai la libertà di scegliere, sei solo libero di scegliere come reagire. Un incidente, un lutto, la povertà, le malattie non sono una scelta, ma puoi decidere come affrontarli. Il cervello manda brutti pensieri, fa stare in allarme, ma io non sono solo il mio cervello. Se mi preoccupo di cosa succederà domani mi viene l’ansia. Ed è inutile. Non lo so, non posso farci niente e non vivo. Conta che succede ora, e ogni giorno è prezioso.