Carla Bruni: “Dopo 5 anni termino le cure per il tumore al seno”. Poi un messaggio a tutte le donne

Carla Bruni si mostra sorridente con un pacco di farmaci esaurito, per spiegare ai suoi seguaci che dopo 5 anni ha chiuso il percorso di cure legato al tumore al seno che le era stato diagnosticato nel 2019.

Un percorso di cure durato cinque anni, che solo oggi si è concluso dopo l'inizio nel 2019. Carla Bruni ha svelato attraverso un post sui social di avere terminato il percorso farmacologico iniziato tempo fa per curarsi da un tumore al seno che le era stato diagnosticato.

Le parole di Carla Bruni

La modella e moglie dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, ha pubblicato su Instagram una foto del suo volto sorridente e di una confezione di farmaci, spiegando: "Oggi, sabato 20 dicembre, ho terminato il percorso di ormonoterapia dopo cinque anni". Bruni ripercorre questo lungo periodo: "Alla fine del 2019 mi era stato diagnosticato un cancro al seno. Operazioni chirurgiche, radioterapia, ormonoterapia, è il percorso che ho dovuto intraprendere per guarire da questo tipo di tumore".

Poi Bruni ha proseguito così: "Malgrado i suoi effetti secondari molto aggressivi, sono riconoscente alla scienza per avere inventato l'ormonoterapia, che protegge efficacemente da recidive che possono essere frequenti negli anni successivi alla diagnosi". Il riferimento di Bruni è proprio a un trattamento oncologico che usa farmaci per bloccare gli ormoni che stimolano la crescita di alcuni tumori.

Il messaggio della modella prosegue con parole di ottimismo e sostegno a chiunque viva una situazione simile alla sua: "Voglio dire a tutte le donne che sono nella mia stessa situazione di tenere duro, certamente l'ormonoterapia è un trattamento pesante, ma la sua efficacia può salvare delle vite. Voglio dire inoltre a tutte le donne che leggeranno questo post di non esitare a sottoporsi a controlli annuali". Quindi i ringraziamenti all'equipe di medici che l'ha seguita e sostenuta in questi anni.

La diagnosi nel 2019

Cinque anni fa la diagnosi di tumore al seno, raccontato anche in quel caso in un post sui social. Un percorso difficile, che ha attraversato con fatica, ma che le ha insegnato a vivere in maniera diversa, più incentrata sull'oggi che sul passato o sul futuro, che in egual modo non possono essere controllati: