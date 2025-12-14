Enrica Bonaccorti e il tumore: “La chemio non ha funzionato granché. Non ho tante speranze, ma non mollo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Enrica Bonaccorti è stata ospite a Verissimo nella puntata del 14 dicembre insieme alla figlia Verdiana, raccontando con sincerità il percorso affrontato dopo la diagnosi di tumore al pancreas. La conduttrice ha spiegato che "la chemioterapia non ha funzionato granché", ma che la radioterapia ha avuto un effetto positivo. Tra meno di un mese saprà quali terapie hanno dato risultati e quali dovranno eventualmente essere proseguite.

Il percorso di Enrica Bonaccorti dopo la diagnosi

Bonaccorti ha raccontato che la chemioterapia non ha avuto gli effetti sperati, ma che nel frattempo si è sottoposta a molta radioterapia, e tra meno di un mese si saprà quali effetti avranno avuto i trattamenti. Ha spiegato di sentirsi abbastanza bene, anche se fisicamente debole, e di attendere di capire se sarà necessario continuare con la chemio o intraprendere altre cure. In questo periodo, ha deciso di fare un bilancio della sua vita, scrivendo pensieri e riflessioni mai messi nero su bianco prima: "Ora sto facendo una cosa che non ho mai fatto: sto facendo un bilancio della mia vita e sto scrivendo tutto".

Il sostegno della figlia Verdiana

Bonaccorti ha ribadito quanto sia fondamentale l'affetto della figlia Verdiana, definendola la sua roccia in questi mesi difficili: "Se non avessi avuto mia figlia, non avrei avuto sostegno". Verdiana, dal canto suo, ha voluto rassicurare la madre: "Questa la vinciamo. Non c'è alternativa, non esiste. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno". Bonaccorti ha ricordato che affrontare le prime decisioni da sola non è stato facile, ma che la sua rete di amiche le ha permesso di sentirsi supportata anche senza fratelli o altri parenti. La conduttrice ha anche raccontato i primi mesi dopo la diagnosi, quando si era chiusa nel silenzio e le amiche chiamavano la figlia per avere informazioni. E ha condiviso la commozione provata di fronte al calore del pubblico: "Ho sentito un'ondata di effetto straordinaria: devo solo ringraziare".