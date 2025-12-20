Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l’attrice: “La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere”

Barbara Tabita si racconta a Verissimo e spiega perché, a un certo punto della sua vita, ha deciso di allontanarsi dal lavoro di attrice. Una scelta arrivata dopo anni segnati da una malattia che l’ha messa a dura prova: “Ho avuto brutti pensieri”.

La malattia di Barbara Tabita

Sette anni fa l’attrice era tornata in Sicilia, aveva ritrovato il suo ex compagno e insieme avevano deciso di avere una figlia. A 44 anni è rimasta subito incinta ed è nata Beatrice. Già durante la gravidanza, però, erano comparsi forti disturbi fisici: nausea e vertigini che non sono mai passate del tutto nemmeno dopo il parto. Ai sintomi si sono poi aggiunti mal di testa sempre più violenti, in un quadro clinico già delicato, considerando che Tabita aveva avuto una lieve ischemia a vent’anni e una seconda a quarant’anni.

I "brutti pensieri" e la separazione

“I mal di testa erano sempre più violenti, non passavano con i farmaci, nemmeno con il cortisone”, ha raccontato, spiegando di aver avuto anche difficoltà nel parlare e di aver iniziato un percorso terapeutico temendo di non poter più tornare a lavorare. Con il tempo, la malattia ha inciso anche sul rapporto con se stessa: “Ho avuto brutti pensieri”, ha ammesso, parlando della paura di restare intrappolata in una condizione irreversibile. “La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere”.

La svolta è arrivata due anni fa, con una nuova terapia a base di anticorpi monoclonali. Dopo i primi miglioramenti, però, è arrivata anche la separazione dal compagno, una decisione che inizialmente ha vissuto con dolore ma che oggi riesce a comprendere. Le crisi sono poi tornate con forza, fino al ricovero al San Raffaele di Milano, dove è arrivata la guarigione. Oggi, guardando indietro, Tabita racconta senza filtri un periodo che l’ha segnata profondamente e che l’ha portata a rivedere completamente le sue priorità.