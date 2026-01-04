Enrica Bonaccorti e il tumore: “Ero chiusa in me stessa, vedevo Eleonora Giorgi e pensavo di non poter fare lo stesso”

Enrica Bonaccorti, ospite di Domenica In oggi 4 gennaio 2026, ha parlato con Mara Venier della sua situazione attuale, segnata da un tumore al pancreas scoperto diversi mesi fa che sta provando a curare. La conduttrice 76enne si è descritta "in un limbo", spiegando a Venier di essere in attesa di capire cosa fare nelle prossime settimane.

Come sta Enrica Bonaccorti

Nelle ultime settimane, ha spiegato Bonaccorti, si è sottoposta a tutta una serie di controlli, tra tac e analisi, spiegando: "Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Attendo una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po' o si è spostata". Quindi Bonaccorti, che a dicembre aveva spiegato come le chemio non avessero avuto chissà quale effetto, ha aggiunto: "Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire…". Ma da parte sua non c'è alcun pessimismo: "Voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura".

Enrica Bonaccorti e la storia di Eleonora Giorgi

Oltre l'aspetto clinico, c'è quello psicologico e Bonaccorti ha confidato a Mara Venier di avere trascorso un periodo di chiusura iniziale dopo la scoperta del tumore. "All'inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così". Ed ha aggiunto, parlando di un caso recente: "Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa". Ora, nel momento di difficoltà, è travolta dall'affetto del pubblico e degli amici: "Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po'. Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come alcune amicizie che si erano un po' perse. Con te, Mara, con Renato Zero…". Così ha detto Bonaccorti, augurandosi con Mara Venier di poter festeggiare insieme anche il Natale del prossimo anno.