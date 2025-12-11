Rosanna Banfi sul tumore al polmone: “I linfonodi sono puliti, la mia disavventura finisce qui”

Dopo aver annunciato il mese scorso di aver dovuto nuovamente fare i conti con un tumore, Rosanna Banfi riappare sui social con una bellissima notizia, con la quale annuncia che anche questa percorso si è concluso nel migliore dei modi.

Rosanna Banfi e la notizia sul tumore al polmone

Un selfie sorridente quello che Rosanna Banfi pubblica sul suo profilo Instagram, per condividere una notizia che stava aspettando e che le ha completamente rasserenato la giornata. "Un professore che mi ha ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui" questo è quanto l'attrice ha scritto a corredo della foto, parlando del tumore al polmone che le era stato diagnosticato e che, fortunatamente, è stato scoperto in tempo, permettendole di operarsi il mese scorso.

Il timore dell'operazione e il pensiero per la piccola Matilde

Proprio dell'operazione l'attrice aveva parlato in un'intervista al settimanale Gente, doveva aveva raccontato che dopo 16 anni dal primo tumore che ha dovuto affrontare, quello al seno, tramite una tac scopre di avere "un'opacità a vetro smerigliato" e spiega: "ossia un adenocarcinoma al polmone destro. Era circoscritto, sono stata operata per rimuoverlo e, al momento, pare non ci siano metastasi o linfonodi compromessi". Parlando dell'intervento, Rosanna Banfi aveva raccontato la paura provata nel sottoporsi all'operazione: "Avevo il terrore di non risvegliarmi. I medici, vedendomi davvero tesa, mi hanno suggerito: "Pensi a qualcosa di bello". Il suo primo pensiero l'ha rivolto a Matilde, la sua nipotina di appena un anno: