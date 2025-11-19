Rosanna Banfi ricoverata in ospedale: “L’ospite non invitato si è ripresentato, lo abbiamo preso a calci”

Rosanna Banfi è ricoverata in ospedale. L’attrice e figlia di Lino Banfi ha spiegato ai suoi follower che dopo 16 anni “l’ospite non invitato si è ripresentato in un’altra stanza”. In passato, la diagnosi di cancro al seno e la guarigione.

Rosanna Banfi parla della malattia. L'attrice ha pubblicato su Instagram la foto di uno spirometro incentivante, un dispositivo medico usato anche per la riabilitazione respiratoria dopo un intervento. Quindi ha spiegato di stare affrontando di nuovo la malattia: "Dopo 16 anni “l’ospite” assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della “mia” casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cu*o. Tutto qua". Il post è stato accolto da tantissimi messaggi colmi di parole di affetto e sostegno.

Rosanna Banfi ha condiviso una foto che la ritrae in ospedale

L'attrice si è mostrata sorridente in ospedale. Nella foto pubblicata tra le storie del suo profilo Instagram, Rosanna Banfi è ritratta in una stanza d'ospedale. Sorride e spiega: "È andata". Dunque l'attrice sta affrontando il percorso concordato con i medici per liberarsi nuovamente di questo "ospite" indesiderato. Al momento ha preferito non aggiungere altro. Intanto, sui suoi profili social si moltiplicano i commenti di sostegno. Tra coloro che le hanno espresso vicinanza anche Carolyn Smith, Simona Izzo, Lucrezia Lando, Angelo Madonia e tantissime persone che la ammirano e che le hanno augurato che questa sia solo una parentesi dolorosa nella vita di una donna forte. Spetterà a lei, quando e se lo riterrà opportuno, raccontare questa fase della sua vita.