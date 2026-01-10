spettacolo
Caterina Balivo in ospedale in Argentina dopo uno svenimento, il marito Brera: “Corpo a corpo con l’influenza”

Ricordi di un Capodanno con imprevisto: in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera, Caterina Balivo è stata colpita da un malore dovuto all’influenza che le ha causato uno svenimento in aeroporto. Necessario il passaggio in ospedale ma alla fine niente di grave.
Il Capodanno di Caterina Balivo è stato diverso dal solito e ha contemplato un piccolo imprevisto. La conduttrice de La volta buona, in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera, è stata colpita da un malore dovuto all’influenza che le ha causato uno svenimento in aeroporto. Niente di grave, ma la coppia ha dovuto richiedere l’intervento del pronto soccorso e successivamente fare un passaggio in ospedale. A documentarlo è stato Brera, con una foto condivisa sul suo profilo Instagram.

Guido Maria Brera ha voluto raccontare quanto accaduto attraverso la foto scattata sul lettino del pronto soccorso in Argentina e parlando di come lì le cose funzionino benissimo, a dispetto di quello che si potrebbe pensare. La sanità argentina non sarebbe l'unica a funzionare, il post è dedicato a tutti gli aspetti e servizi provati in questa fuga per il Capodanno a Buenos Aires. "I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali , gli autobus che passano in orario , Aereolineas Argentinas che quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine i medici ! E i paramedici !", scrive, "Ti fanno flebo di sali , ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore". Per quanto riguarda lo stato di salute di sua moglie, immediata la spiegazione sulla natura del malore e la necessità di fare un passaggio in ospedale: "Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto".

Caterina Balivo e Guido Maria Brera in Argentina
Caterina Balivo e Guido Maria Brera in Argentina

Con lo stesso mood si è espressa Caterina Balivo nel suo post dedicato al viaggio fatto con il marito per l'ultimo dell'anno. Grande entusiasmo per quanto visto e provato, segno di un soggiorno perfetto sotto tutti i punti di vista. Nessuna menzione al malore nella sua cartolina social, che è sembrata voler fungere più da guida turistica.

