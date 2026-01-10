Caterina Balivo in ospedale in Argentina dopo uno svenimento, il marito Brera: “Corpo a corpo con l’influenza”

Il Capodanno di Caterina Balivo è stato diverso dal solito e ha contemplato un piccolo imprevisto. La conduttrice de La volta buona, in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera, è stata colpita da un malore dovuto all’influenza che le ha causato uno svenimento in aeroporto. Niente di grave, ma la coppia ha dovuto richiedere l’intervento del pronto soccorso e successivamente fare un passaggio in ospedale. A documentarlo è stato Brera, con una foto condivisa sul suo profilo Instagram.

Guido Maria Brera ha voluto raccontare quanto accaduto attraverso la foto scattata sul lettino del pronto soccorso in Argentina e parlando di come lì le cose funzionino benissimo, a dispetto di quello che si potrebbe pensare. La sanità argentina non sarebbe l'unica a funzionare, il post è dedicato a tutti gli aspetti e servizi provati in questa fuga per il Capodanno a Buenos Aires. "I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali , gli autobus che passano in orario , Aereolineas Argentinas che quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti riprotegge subito sui voli successivi e infine i medici ! E i paramedici !", scrive, "Ti fanno flebo di sali , ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore". Per quanto riguarda lo stato di salute di sua moglie, immediata la spiegazione sulla natura del malore e la necessità di fare un passaggio in ospedale: "Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto".

Caterina Balivo e Guido Maria Brera in Argentina

Con lo stesso mood si è espressa Caterina Balivo nel suo post dedicato al viaggio fatto con il marito per l'ultimo dell'anno. Grande entusiasmo per quanto visto e provato, segno di un soggiorno perfetto sotto tutti i punti di vista. Nessuna menzione al malore nella sua cartolina social, che è sembrata voler fungere più da guida turistica.