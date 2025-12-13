Valentina Barbieri sul ricovero in ospedale: “Anemia, tachicardia e panico. Sono fuori ma devo stare a riposo”

Valentina Barbieri ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. L’influencer e comica ha raccontato il terrore vissuto in questi giorni. Oggi sta meglio, ma ha bisogno di tanto riposo.

Valentina Barbieri ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. L'influencer e comica del Gialappa Show, nota per le sue imitazioni, ha raccontato su Instagram cosa è successo in questi giorni. La trentenne è stata ricoverata a Pescara dopo essersi sentita male: "Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico". Barbieri ha spiegato che questi sono i ricordi, ancora un po' confusi, che conserva del giorno in cui è stata trasportata al pronto soccorso d'urgenza "per anemia".

Il medico le ha spiegato che doveva rimanere in ospedale. Al suo fianco, il fidanzato Thomas Basilico che ha provveduto anche a dare aggiornamenti sulle condizioni di salute di Valentina: "Lui aveva capito fin da subito che non sarebbe stata una semplice visita e così, di nascosto, aveva già preparato uno zaino con l’essenziale: un pigiama e qualcosa per lavarmi". Sono stati momenti difficili da gestire anche dal punto di vista emotivo. Valentina ha spiegato di avere provato vero e proprio "terrore" perché si sentiva "inerme". Ha provato a sfogare la paura piangendo.

Sono trascorsi 13 giorni da quando è stata ricoverata: "Giorni di preoccupazione, di rassegnazione, di cure e di amore". Giorni in cui ogni mattina ha dovuto affrontare la sua fobia degli aghi durante i prelievi. Poi pian piano il miglioramento: "Una delle cose che mi ha emozionata di più è stata, dopo giorni, sentirmi stabile sulle mie gambe, sentirmi rinascere, piano piano". Ritiene che i giorni trascorsi in ospedale siano in qualche modo serviti anche a notare quelle piccole cose che nel trambusto della quotidianità si danno per scontate.

Come sta oggi Valentina Barbieri. L'influencer sta meglio, ha bisogno di riposo e di riconquistare la sua serenità: "Non vi nego che ho ancora paura. Quello che mi è successo è stato forte. Ora sono fuori, ma devo stare a riposo per riprendermi al meglio. Dovrò fare altri accertamenti, ma sono fiduciosa".