spettacolo
video suggerito
video suggerito

Valentina Barbieri sul ricovero in ospedale: “Anemia, tachicardia e panico. Sono fuori ma devo stare a riposo”

Valentina Barbieri ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. L’influencer e comica ha raccontato il terrore vissuto in questi giorni. Oggi sta meglio, ma ha bisogno di tanto riposo.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Valentina Barbieri ha rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. L'influencer e comica del Gialappa Show, nota per le sue imitazioni, ha raccontato su Instagram cosa è successo in questi giorni. La trentenne è stata ricoverata a Pescara dopo essersi sentita male: "Tachicardia, respiro corto, mal di testa, sangue, febbre, pianti, panico". Barbieri ha spiegato che questi sono i ricordi, ancora un po' confusi, che conserva del giorno in cui è stata trasportata al pronto soccorso d'urgenza "per anemia".

Il medico le ha spiegato che doveva rimanere in ospedale. Al suo fianco, il fidanzato Thomas Basilico che ha provveduto anche a dare aggiornamenti sulle condizioni di salute di Valentina: "Lui aveva capito fin da subito che non sarebbe stata una semplice visita e così, di nascosto, aveva già preparato uno zaino con l’essenziale: un pigiama e qualcosa per lavarmi". Sono stati momenti difficili da gestire anche dal punto di vista emotivo. Valentina ha spiegato di avere provato vero e proprio "terrore" perché si sentiva "inerme". Ha provato a sfogare la paura piangendo.

Sono trascorsi 13 giorni da quando è stata ricoverata: "Giorni di preoccupazione, di rassegnazione, di cure e di amore". Giorni in cui ogni mattina ha dovuto affrontare la sua fobia degli aghi durante i prelievi. Poi pian piano il miglioramento: "Una delle cose che mi ha emozionata di più è stata, dopo giorni, sentirmi stabile sulle mie gambe, sentirmi rinascere, piano piano". Ritiene che i giorni trascorsi in ospedale siano in qualche modo serviti anche a notare quelle piccole cose che nel trambusto della quotidianità si danno per scontate.

Leggi anche
Angelica Baraldi al pronto soccorso, incidente per l'ex gieffina: "Un furgone mi ha presa in pieno"

Come sta oggi Valentina Barbieri. L'influencer sta meglio, ha bisogno di riposo e di riconquistare la sua serenità: "Non vi nego che ho ancora paura. Quello che mi è successo è stato forte. Ora sono fuori, ma devo stare a riposo per riprendermi al meglio. Dovrò fare altri accertamenti, ma sono fiduciosa".

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Barbara Alberti: "Nella tomba porterò l'essere stata ignorata nella mia epoca. Dio l'ho perso un giorno in bicicletta"
Intervista a Barbara Alberti: "Il premio Strega solo se fai parte di un sistema di potere"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views