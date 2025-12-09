Come sta Valentina Barbieri del Gialappa Show, il fidanzato: “Ancora ricoverata, serve un piccolo sforzo”

Valentina Barbieri è ancora ricoverata a Pescara, ha dichiarato il fidanzato Thomas Basilio in una storia su Instagram. L’influencer e comica del Gialappa Show è stata colta da un malore dopo “mesi di fortissimo stress”, aveva rivelato ieri dal letto d’ospedale.

Valentina Barbieri, influencer e comica del Gialappa Show 30enne, è ancora ricoverata in ospedale dopo il malore avuto nell'ultima settimana, annunciato soltanto ieri. In una IG story, il volto televisivo che fa la parodia di Giulia De Lellis nello show di Tv8 condotto da Mago Forest, ha spiegato di aver vissuto "mesi di fortissimo stress e il mio corpo ha chiesto il conto". A distanza di oltre 24 ore, è stato il fidanzato il fidanzato Thomas Basilico a fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute di Valentina Barbieri.

Ciao a tutti, Valentina è ancora ricoverata a Pescara. Ma sta molto meglio. Ancora un piccolo sforzo e torna a casa. Grazie a tutti per la vostra vicinanza, apprezziamo tantissimo. Mi sembrava giusto aggiornarci. A presto, molto presto.

L'influencer, dal letto di ospedale, aveva spiegato di trovarsi ricoverata da una settimana circa: "È stata terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso di mostrarvi le mie condizioni", le parole. Sui social ha sempre mostrato le sue parodie e i suoi lavori, svolti in collaborazione con il fidanzato, con rare dichiarazioni sulla sua vita privata. Dopo giorni di silenzio, ha aggiornato ieri i social per raccontare la sua spiacevole esperienza. "Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui. Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri e sono fortunata ad avere vicino il mio fidanzato e le nostre famiglie. Nulla è scontato. Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene", le parole. Ieri sera è apparsa in tv, nell'ultima puntata del Gialappa Show in onda su Tv8, con la sua parodia di Giulia De Lellis. La puntata, però, come ben noto, è stata registrata diverse settimane fa.