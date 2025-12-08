Valentina Barbieri, comica del Gialappa Show, in ospedale: “Forte stress, il mio corpo ha chiesto il conto”

Valentina Barbieri, comica e imitatrice del Gialappa Show, ha condiviso la foto del suo corpo steso in un letto d’ospedale: “Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto”. Poi i ringraziamenti al fidanzato Thomas Basilico e alla famiglia.

Valentina Barbieri è la comica del Gialappa Show che ha dato vita alle imitazioni di Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Giulia De Lellis, le stesse che l'hanno resa famosa prima su Tik Tok. Qualche giorno fa ha condiviso una story su Instagram con la foto del suo corpo steso in un letto d'ospedale e questo messaggio:

Ciao Amici, mi dispiace essere così assente ultimamente. Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto. Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso di mostrarvi le mie condizioni. Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui. Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri e sono fortunata ad avere vicino il mio fidanzato e le nostre famiglie. Nulla è scontato. Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene.

Da allora, ancora nessun aggiornamento sulle sue condizioni di salute e sul periodo di permanenza in ospedale. Si attengono aggiornamenti sul rientro a casa, che di sicuro sarà accompagnato da una comunicazione con i fan.

Valentina Barbieri è fidanzata con Thomas Basilico, attore e content creator classe ‘90, che ha debuttato nel 2018 in Tv con “La Mafia uccide solo d’estate 2” e, successivamente, per lo spot “Very Mobile” con Francesco Totti. A partire dal 2021, è diventato un creator digitale insieme proprio alla fidanzata Valentina, che aveva già mosso i primi passi sui social come comica e imitatrice.

Per Valentina Barbieri gli esordi appartengono proprio al mondo digitale e in particolare a TikTok, dove personaggi famosi come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis l'hanno resa virale. È con il Gialappa Show che l'attrice arriva al grande pubblico come nuovo acquisto nella scuderia del collettivo satirico e della squadra di TV8.