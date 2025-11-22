Chi è Giulia Vecchio, l’imitatrice di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2025

Sarà Giulia Vecchio, classe 1992, a salire sul palco di Ballando con le Stelle nella puntata in onda sabato 22 novembre. L’attrice e imitatrice 33enne sarà “ballerina per una notte” e, per la prima volta nella storia della trasmissione, ballerà insieme alla padrona di casa Milly Carlucci, conduttrice che rappresenta l’ispirazione per una delle sue imitazioni meglio riuscite. Nata come attrice, Giulia è diventata rapidamente popolare anche come imitatrice, soprattutto per la parodia perfetta della direttrice artistica di Ballando. Negli ultimi anni ha collezionato ruoli in film e fiction di successo, tra cui Il Paradiso delle Signore, Don Matteo, Tutto può succedere e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, oltre a partecipazioni comiche al Gialappa Show e a una polemica mediatica legata all’imitazione di Monica Setta, contestata dalla stessa protagonista.

Chi è Giulia Vecchio, l’imitatrice di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Giulia Vecchio è un’attrice e imitatrice italiana originaria di Brindisi. Ha studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano, dove ha affinato le sue capacità teatrali e comiche. È diventata popolare grazie alle sue performance ironiche — inizialmente conosciute soprattutto sui social — e ai personaggi creati per la Gialappa’s Band, dove le sue imitazioni di volti televisivi, prima fra tutte Milly Carlucci, hanno conquistato il pubblico e molti dei personaggi “bersaglio” delle sue parodie.

Tra le imitazioni più amate c’è proprio quella di Milly Carlucci, che ora la porta direttamente sul palco di Ballando con le Stelle 2025 come “ballerina per una notte”. Nel programma affiancherà la conduttrice in un’esibizione speciale pensata per giocare sul loro “doppio” televisivo.

La carriera: i film, le fiction e i programmi televisivi

Dopo la formazione teatrale, Giulia Vecchio ha lavorato tra televisione, cinema e teatro. In tv è apparsa in diverse produzioni Rai, principalmente fiction, e in programmi comici, fino a diventare uno dei volti femminili di Gialappa Show. Al cinema e nelle fiction ha ricoperto ruoli sia drammatici sia comici, dimostrando una versatilità che l’ha resa una tra le attrici emergenti più riconoscibili del panorama italiano.

Il caso dell’imitazione di Monica Setta

Nel 2024 Giulia Vecchio è finita al centro di un dibattito mediatico a causa della sua imitazione di Monica Setta. La giornalista e volto Rai aveva contestato il contenuto della parodia, ritenendola imprecisa e offensiva, fino ad annunciare l’intenzione di sporgere querela, sostenendo di essere stata vittima di body shaming. Giulia Vecchio aveva risposto rivendicando l’importanza della libertà di espressione artistica, sottolineando che l’ironia e la satira non dovrebbero essere limitate quando non mirano a denigrare, ma a interpretare un personaggio pubblico.

La vita privata di Giulia Vecchio

Giulia Vecchio è molto riservata a proposito della sua vita privata. È legata al collega Carlo Amleto e, nonostante la crescente popolarità, preferisce mantenere separata la sfera personale da quella professionale.