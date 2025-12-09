Angelica Baraldi al pronto soccorso, incidente per l’ex gieffina: “Un furgone mi ha presa in pieno”

Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d’auto: “Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso in pieno”. Oggi ha fatto sapere di stare bene e di avere “solo qualche botta”: “Mi sento fortunata per le persone che ho attorno”.

Angelica Baraldi coinvolta in un incidente stradale. Mentre era ferma in coda, l'ex concorrente del Grande Fratello è stata travolta da un furgone che arrivava a tutta velocità e che non ha frenato in prossimità della sua macchina. "L'impatto è stato fortissimo, tanto da causare un tamponamento a catena con quattro macchine", ha spiegato sui social.

Con un post pubblicato su Instagram, Angelica Baraldi ha raccontato il recente incidente in cui è rimasta coinvolta. Mentre era bordo della sua auto, ferma in coda, all'improvviso un furgone l'ha travolta a tutta velocità: "Non ha frenato. Mi ha presa in pieno. L’impatto è stato fortissimo, tanto da causare un tamponamento a catena con quattro macchine. Io ero la prima". I soccorsi sono stati immediati e l'ex gieffina ha riportato un trauma cranico, oltre che dolore in altre parti del corpo: "Il sistema SOS dell’auto e persino l’iPhone hanno chiamato automaticamente i soccorsi. Ambulanza, pronto soccorso, trauma cranico, dolore alle costole e al bacino".

In quel momento di difficoltà, Baraldi si è sentita "tremendamente sola" perché le persone a lei più care non erano vicine: "Il mio fidanzato lontano, la mia famiglia lontana, io lì immobile, a piangere". È bastato poco, però, perché un'ondata d'affetto la raggiungesse: "Una telefonata al lavoro per avvertire dell’incidente e in pochi minuti è arrivato un messaggio, poi dieci, poi venti. I colleghi si organizzavano per portarmi vestiti, cibo, qualsiasi cosa. Un collega mi ha fatto una sorpresa e si è presentato con acqua e l’unica cosa senza glutine che sapeva per certo che non potesse uccidermi: una banana. Ho riso tantissimo. Ed è rimasto con me fino alle dimissioni". Anche gli amici, in particolare Anita (ex coinquilina del GF) l'hanno raggiunta: "E in un attimo, quella che era stata una delle giornate più brutte, è diventata una serata perfetta".

Ad oggi ha fatto sapere di stare bene e di avere "solo qualche botta", oltre a sentirsi fortunata per le persone che la circondano: "Il mio fidanzato che sarebbe partito subito per tornare a Roma; la mia famiglia che da lontano è stata più vicina che mai; i parenti del mio ragazzo che mi trattano come una figlia; la mia migliore amica e i colleghi, diventati una seconda famiglia".