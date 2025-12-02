Come sta Barbara D’Urso dopo l’infortunio a Ballando, la foto del referto sui social: cosa ha deciso il medico

Barbara D’Urso ha pubblicato sui social il referto della visita ortopedica a cui si è sottoposta dopo il recente infortuno a Ballando con le Stelle. La concorrente si era fatta male a una spalla nel corso dell’ultima puntata. Ecco cosa ha deciso il medico.

Come sta Barbara D'Urso dopo l'infortunio a Ballando con le Stelle? La concorrente si è fatta male a una spalla durante la diretta di sabato 29 novembre e nei giorni scorsi si era mostrata in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. La sua partecipazione al programma, ormai a un passo dalla finale, potrebbe essere a rischio. Tra le sue storie Instagram ha pubblicato il referto medico ricevuto, mostrando cosa le è stato detto dai medici e quali terapie deve seguire per rimettersi al più presto. Un gesto che ricorda quello di Francesca Fialdini: solo qualche settimana fa aveva reso pubblico il referto medico su consiglio di Milly Carlucci, dopo che alcuni colleghi hanno messo in dubbio la veridicità delle sue condizioni di salute.

Barbara D'Urso dopo l'infortunio pubblica il referto sui social

Dopo essersi mostrata in ospedale, Barbara D'Urso è tornata sui social e ha pubblicato la foto del referto medico, dato 1 dicembre. La concorrente di Ballando con le Stelle ha una "borsite deltoidea" e gli è stato consigliato di usare un tutore per i prossimi sette giorni, oltre che di sottoporsi a delle infiltrazioni alla spalla. Non è ancora noto se questo comporterà il suo stop dal programma a un passo dalla finale o rallenterà solamente i ritmi di allenamento in vista della puntata. Come si legge, D'Urso dovrà tornare per un altro controllo tra una settimana.

Il referto pubblicato sui social: l'analogia con Francesca Fialdini

Dal momento del suo infortunio ad oggi, Barbara D'Urso ha deciso di raccontare tutto sui social, dalla visita in ospedale al referto finale. Una scelta che non ha spiegato ma che potrebbe essere dettata dalla paura di non essere creduta, come è successo non molto tempo fa a Francesca Fialdini. La collega si è infortunata a un piede e rotta quattro costole, ma intono alle sue condizioni di salute è nato il caso rinominato "lastra gate": alcuni concorrenti (si era fatto il nome di Fabio Fognini, poi smentito) non avrebbero creduto alle sue condizioni e chiesto direttamente le lastre. Su consiglio della conduttrice Milly Carlucci, la diretta interessata aveva pubblicato il video del medico, rimandando al mittente le voci negative.