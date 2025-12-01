Barbara d’Urso in ospedale dopo l’incidente a Ballando con le stelle, la visita dopo l’infortunio alla spalla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’incidente avvenuto in diretta a Ballando con le stelle durante la puntata del 30 novembre potrebbe compromettere il percorso di Barbara d’Urso nella trasmissione del sabato sera di Rai1 condotta da Milly Carlucci. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una serie di stories registrate poche ore fa dall’ospedale. D’Urso si è recata al Sant’Andrea di Roma per una visita ortopedica e per controllare lo stato di salute della sua spalla.

Barbara d’Urso in difficoltà con la spalla già da qualche settimana

Già da qualche settimana Barbara aveva raccontato di avere problemi alla spalla a causa di un infortunio rimediato durante uno degli allenamenti con il maestro di ballo Pasquale La Rocca. Nonostante il dolore e la difficoltà a muovere l’arto, la conduttrice ha deciso di restare in gara finché possibile, sperando di prendere parte alle prossime puntate e garantirsi l’accesso alla finale.

Le story postate da Barbara d’Urso dall’ospedale

Barbara d’Urso rischia di lasciare Ballando con le stelle?

Al momento non è noto se d’Urso potrà continuare ad allenarsi. Sarà la visita ortopedica alla quale si è sottoposta oggi a stabilire se l’ex volto di punta Mediaset potrà proseguire il suo percorso in trasmissione fino alla finale, prevista per il 20 dicembre 2025.

Se il medico dovesse prescriverle un periodo di riposo, più o meno lungo, Barbara rischierebbe davvero di dover rinunciare alla partecipazione al programma. La puntata del ripescaggio, infatti, è fissata per sabato 6 dicembre, termine ultimo entro il quale gli infortunati di questa edizione – in questo caso Francesca Fialdini, in gara con Giovanni Pernice – potranno ripresentarsi davanti al pubblico nella speranza di essere riammessi in gioco e accedere alle puntate finali.

I tempi strettissimi, però, non permetterebbero alla d’Urso di esibirsi con una coreografia nella puntata di sabato prossimo, cosa che la costringerebbe a ritirarsi dalla gara.