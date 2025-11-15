Infortunio per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: “Mi sono fatta male alla spalla, sono preoccupata”

Barbara D’Urso si è fatta male alla spalla, al trapezio e all’anca. La concorrente di Ballando con le stelle ha ammesso la sua preoccupazione, ma non ha intenzione di ritirarsi dalla gara.

Infortunio per Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Per la concorrente e Pasquale La Rocca il percorso si fa in salita. Tuttavia, Barbarella non ha intenzione di mollare. Nonostante gli acciacchi farà tutto il possibile per partecipare alla puntata del programma di Milly Carlucci prevista per oggi, sabato 15 novembre. Il suo ballerino annuncia che la performance che hanno previsto sarà strepitosa.

Barbara D'Urso si è fatta male alla spalla e non solo. In queste ore, la nota conduttrice ha pubblicato un video in cui mostrava una seduta di fisioterapia. Si è fatta male alla spalla, al trapezio e all'anca. La fisioterapista, tuttavia, le ha assicurato: "Ce la faremo". E anche Barbara D'Urso è sembrata convinta di poter proseguire nel suo percorso nel programma del sabato sera di Rai1. Infatti, subito dopo la seduta di fisioterapia, è tornata in sala prove.

Barbara D'Urso non lascia Ballando con le stelle. In un video pubblicato insieme a Pasquale La Rocca ha fatto sapere di essersi trattenuta in sala prove fino alle 22:15 di venerdì 14 novembre. La sessantottenne ha spiegato: "Siamo qui a fare le prove con la mia spalla". Il ballerino le ha fatto notare come ci sia preoccupazione per lei e per gli infortuni riportati. Barbara D'Urso ha ammesso: "Anche io sono un po' preoccupata però ce la faremo". Pasquale ha attribuito la stanchezza anche al fatto che ormai siamo arrivati all'ottava puntata di Ballando con le stelle. Poi, ha assicurato che la loro sarà una performance da non perdere: "Non vedo l'ora di farvi vedere l'esibizione di sabato". L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1. Nella puntata di stasera, si assisterà anche al ritorno di Andrea Delogu. Quest'ultima potrà accedere alla gara solo dopo avere superato lo spareggio con le due coppie finite al ballottaggio.