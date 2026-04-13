Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe: “Ha toccato il fondo”

Britney Spears avrebbe deciso di disintossicarsi. L'ex reginetta del pop, che lo scorso 4 marzo è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, avrebbe ascoltato il consiglio dei figli e di altre persone a lei vicine che l'avrebbero spinta a prendersi cura di sé. La quarantaquattrenne sarebbe in rehab. A diffondere la notizia in esclusiva è stato il tabloid TMZ.

Britney Spears in rehab. Secondo quanto riporta TMZ, l'artista si starebbe disintossicando dall'abuso di alcol e droghe. In particolare negli anni avrebbe sviluppato una dipendenza da Adderall, uno stimolatore cognitivo noto anche come "droga dello studio" che elimina il senso di stanchezza e aumenta la concentrazione e la resistenza alla fatica, ma comporta anche gravissimi effetti collaterali. Secondo TMZ, Britney Spears si recava spesso in Messico proprio per rifornirsi di Adderall. La cantante, inoltre, avrebbe una dipendenza dall'alcol che durerebbe da anni. Una fonte ha fatto sapere al tabloid che è entrata in clinica pochi giorni fa. Dopo avere ascoltato i consigli di alcune persone a lei vicine, ha deciso di fare questo passo: "Si rende conto di avere toccato il fondo".

La decisione di disintossicarsi dopo l'arresto del mese scorso. Lo scorso marzo, Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, una vicenda che non si è ancora chiusa del tutto. Presto, infatti, la quarantaquattrenne dovrà comparire davanti al giudice. Secondo una fonte, il gesto di recarsi volontariamente in una clinica per disintossicarsi, sarebbe anche una mossa "strategica" che permetterebbe a Britney Spears di affrontare il giudice da una posizione migliore. Anche se, assicurano, sta prendendo questa vicenda molto seriamente. Al momento, l'artista dovrebbe trattenersi in clinica per oltre un mese per avere una concreta possibilità di riprendersi. In passato, tuttavia, ha spesso abbandonato la rehab dopo pochi giorni.