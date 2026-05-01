Britney Spears formalmente accusata di guida in stato di ebbrezza: col patteggiamento potrà evitare il carcere

Britney Spears è stata accusata dal tribunale della California di guida in stato di ebbrezza, ma con un patteggiamento potrebbe anche evitare la pena detentiva, come riferito dalla procura.

Formalizzata l'accusa per guida in stato di ebbrezza

La pop star è stata arrestata lo scorso marzo, secondo i registri ufficiali dello Ventura Sheriff's Office, la cantante 44enne è stata fermata nella serata del 4 marzo e rilasciata la mattina del 5 marzo con una procedura definita "cite and release". Ora l'accusa è diventata formale, ma nell'atto che la formalizza non è stato riferito quale sostanza la cantante avesse assunto al momento dell'arresto. L'udienza preliminare è prevista per lunedì 4 maggio in un tribunale della contea di Ventura, confinante con la contea di Los Angeles. Britney Spears non deve necessariamente presenziare all'udienza, trattandosi di un reato minore, in sua rappresentanza basterà l'avvocato, come è stato chiarito dai magistrati in un comunicato diramato nelle ultime ore.

Lo stato di salute Britney Spears

Quando all'inizio del mese scorso Spears è stata arrestata, è stata poi portata in una clinica di riabilitazione dove è stata ricoverata. Non è la prima volta che la cantante si trova a dover affrontare un percorso riabilitativo. Nel 2007, infatti, a seguito di un esaurimento nervoso era stata posta sotto la tutela del padre Jamie Spears che, però, l'aveva estraniata da ogni attività, sia artistica che sociale, controllando anche il suo patrimonio. Per questa ragione, nel 2021, a seguito di una forte mobilitazione dei fan della cantante e del movimento venutosi a creare in sostegno dell'artista, che prese il nome di Free Britney, nel 2021 la tutela venne revocata. Nell'autobiografia uscita nel 2023, la cantante aveva dichiarato di non aver mai assunto droghe pesanti, ma di aver preso un farmaco, l'Adderall, per gestire l'Adhd che le era stata diagnosticata.