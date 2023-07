Barbara d’Urso verso La 7: “Contatti con i vertici della rete”, che ha ceduto Myrta Merlino Dopo l’ufficialità del contratto in scadenza di Barbara d’Urso a Mediaset e dell’ingresso di Marta Merlino nel pomeriggio di Canale 5, non sarebbe da escludere la possibilità per la conduttrice di fare uno switch e di accettare una nuova sfida: rivitalizzare l’intrattenimento di La7.

A cura di Giulia Turco

Nell’estate più calda per il mercato televisivo, nessuna ipotesi è da escludere. Dopo l’ufficialità di Marta Merlino che, uscente da La7, prenderà il pomeriggio di Canale 5 portandolo via a Barbara d’Urso, si fa largo l’idea che tra i piani della conduttrice in scadenza col contratto Mediaset, ci sia quello di accettare uno ‘switch’ con Merlino e subentrare a La7.

L’ombra di Barbara d’Urso nell’intrattenimento di La 7

Lo racconta Massimo Galanto in un articolo di retroscena pubblicato su Il Settimanale che ospita la sua rubrica ‘Indiscreto tv’. A rendere plausibile l’idea che d’Urso possa valutare una proposta da La7, sarebbe quell’esigenza ormai impellente di rivitalizzare il palinsesto, magari ripartendo proprio dall’intrattenimento che, com’è noto, è il tallone d’Achille della rete diretta da Andrea Salerno. “Secondo quando si apprende da via Novare, La7 sarebbe alla ricerca di un profilo di primo livello. Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara d’Urso e i vertici di La7”, scrive Galanto. “Un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana”.

La nuova stagione di La7 chi va e chi resta

D’altronde non sarebbe sbagliato tentare la strada dell’intrattenimento con una professionista del settore, considerando che finora è un ambito che sulla rete non è mai del tutto decollato. Per quanto riguarda il palinsesto, per la presentazione ufficiale si dovrà attendere martedì 11 luglio e allora tutti i dubbi verranno svelati. Per il momento si discute dell’arrivo di Massimo Gramellini nel weekend dopo aver lasciato Rai 3 e il suo programma “Le parole”, ma anche di Massimo Giletti e del suo Non è L’Arena che continua ad essere oggetto di discussione. Per il resto dovrebbero restare una certezza i titoli di Piazza Pulita di Corrado Formigli, DiMartedì di Giovanni Floris, così come Propaganda Live di Zoro, Al mattino torna Tagadà e nell’access prime time Otto e Mezzo di Lilli Gruber, mentre L’Aria che Tira passerà a David Parenzo dopo l’addio di Merlino.