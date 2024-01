Roberto Sergio smentisce lo sbarco di Barbara d’Urso in Rai: “Nessuna trattativa, non la conosco” L’amministratore delegato Rai smentisce la possibilità che Barbara d’Urso stia per approdare in una delle reti del servizio pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Barbara d’Urso, almeno per il momento, non sbarcherà in Rai. A smentirlo è l’amministratore delegato Roberto Sergio che, in un’intervista a La Verità, nega una trattativa in corso con l’ex conduttrice Mediaset, a partire dal primo gennaio libera dal contratto che la vincolava al Biscione fino al 31 dicembre 2023. Dopo le indiscrezioni che volevano la presentatrice vicina al ritorno in Rai, è l’Ad a far sapere che non esisterebbe alcuna manovra di avvicinamento in essere. “Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, non la conosco”, ha dichiarato l’amministratore delegato Rai in un’intervista a La Verità.

Le indiscrezioni sullo sbarco di Barbara d’Urso in Rai

Sono numerose le indiscrezioni che si sono susseguite negli ultimi giorni a proposito del futuro professionale di Barbara d’Urso dopo la fine della sua esperienza a Mediaset. Le prime voci facevano riferimento alla possibilità che fosse stata TV8 a chiedere alla conduttrice di condurre un nuovo programma che sarebbe diventato il diretto competitor di Myrta Merlino con Pomeriggio5. Successivamente, qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che a D’Urso fosse stato perfino proposito di condurre la prossima edizione di Domenica in al posto di Mara Venier, oppure di occupare la fascia immediatamente successiva al programma, oggi affidata a Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. Novella2000 aveva invece fatto riferimento al fatto che la presentatrice fosse molto corteggiata sia dalla Rai che da Discovery. Indiscrezioni che Sergio ha spazzato via, almeno per quanto riguarda le trasmissioni del servizio pubblico.

Barbara D’Urso il 1° gennaio: “Freedom”

A partire dal 1° gennaio, il contratto che legava Barbara D’Urso a Mediaset è scaduto. È terminata così, an che formalmente, un’era che si era già avviata verso la conclusione con la scelta di Mediaset di sostituire la presentatrice al timone di Pomeriggio5, trasmissione affidata a Myrta Merlino. D’Urso non ha ancora svelato le sue prossime mosse ma ha più volte lasciato intendere che la televisione resterà certamente nel suo futuro. Intanto, un arrivo spot in Rai non è escluso: come svelato da Pierluigi Diaco, sono decine le trasmissioni che stanno contendendosi la sua prima intervista dopo la fine dell'era Mediaset.