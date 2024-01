Barbara D’Urso ora è libera da Mediaset: “Questa mezzanotte significa un sacco di cose per me” La conduttrice chiude l’anno con doppio festeggiamento, perché il 31 dicembre si è chiuso il contratto con Mediaset che la teneva bloccata e lontana dalla Tv. Lei, sui social, festeggia visibilmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il 31 dicembre è motivo di festeggiamenti doppi per Barbara d'Urso. La conduttrice, lontana dal piccolo schermo da alcuni mesi, con l'inizio del nuovo vede definitamente chiuso il suo rapporto lavorativo con Mediaset. La scadenza del contratto tra D'Urso e Mediaset era prevista proprio per il 31 dicembre e lei stessa esulta in modo sottile, dicendo tutto e niente.

La conduttrice ha prima pubblicato una grafica sui social, in cui campeggia la scritta "freedom", segno di una libertà riacquisita dopo mesi nei quali, come lei lascia intendere, non ha potuto dire quello che avrebbe voluto in virtù degli accordi contrattuali con l'azienda. Poi dal teatro romano dove è andata in scena ha pubblicato una storia su Instagram in cui lascia intendere il doppio motivo di festeggiamenti per lei:

Caffeucio prima dell'ultima recita del 2023, poi ce ne saranno anche altre. Sono felicissima di brindare con il pubblico che mi ha amato, sia quelli che sono venuti a teatro sia quelli che non sono potuti venire. Per me è un capodanno particolare, questa mezzanotte significa un sacco di cose, il mio cuore è vostro.

La fine del contratto con Mediaset

L'accordo tra D'Urso e Mediaset si era interrotto, di fatto, con le decisioni dell'azienda della scorsa estate, quando il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di affidare il suo Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino, senza fare alla conduttrice un'adeguata controproposta. Era stato lo stesso amministratore delegato Mediaset a chiarire che da parte della conduttrice fosse giunta la richiesta di due prime serate garantite, che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle, soprattutto a quelle stesse cifre, 15 milioni negli ultimi 4 anni. La corda si sarebbe quindi spezzata, con una inconciliabilità di posizioni palese.

Il futuro in Tv per Barbara D'Urso

Adesso Barbara D'Urso potrà prendere in considerazione altre proposte e sono molte le ipotesi sul tavolo per un suo ritorno in televisione, a cominciare dalla possibilità di un futuro in Rai per la conduttrice. La prima apparizione potrebbe essere a Belve, dove Francesca Fagnani ha già confermato che sarà sua ospite.