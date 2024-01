In Rai si contendono Barbara D’Urso, Pierluigi Diaco: “Anche io in fila per chiedere l’esclusiva” Da Francesca Fagnani a Mara Venier, passando per l’amico Pierluigi Diaco. A chi concederà l’intervista esclusiva Barbara D’Urso? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Alla Rai è iniziata la gara per contendersi Barbara D'Urso": assicura Dagospia. Allo scoccare della mezzanotte di lunedì 1 gennaio, la conduttrice non ha festeggiato solo il Capodanno, ma anche la chiusura del contratto che la legava a Mediaset. E ora si aprono per lei i salottini Rai. In questi mesi, in tanti sembrano avere atteso pazientemente di ospitarla per raccogliere le sue confidenze.

Il video con Pierluigi Diaco sull'esclusiva di Barbara D'Urso

In queste ore, Pierluigi Diaco e il marito Alessio Orsingher hanno raggiunto Barbara D'Urso per assistere al suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze e per cenare insieme. In un video pubblicato nelle storie Instagram della conduttrice, Diaco ammette candidamente: "Sono qui in lista come tanti altri miei colleghi a chiedere un'esclusiva a Barbara D'Urso che non mi darà mai". La sessantaseienne gli ha fatto eco: "Mai". E ha aggiunto: "Siamo qui perché siamo amici, sono venuti a vedere lo spettacolo". Allora, è intervenuto anche Alessio Orsingher: "E facci questa esclusiva!", ma Barbarella non ne ha voluto sapere di cedere.

Barbara D'Urso, tra Belve e Domenica In

Che le richieste per Barbara D'Urso siano tante è evidente. Nei mesi scorsi, Mara Venier ha fatto sapere che le piacerebbe averla in studio a Domenica In: “Ho invitato Barbara, il suo contratto scade a dicembre, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”. Ad attendere a braccia aperte la conduttrice c'è anche Francesca Fagnani che l'ha invitata a Belve. Quando Barbara D'Urso era a Londra, la giornalista ha fatto sapere: "Appena mette piede in Italia viene". Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se e con chi la conduttrice deciderà di confidarsi a favor di telecamera.