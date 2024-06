video suggerito

Barbara D’Urso e il ritorno in tv: una rete locale tratta per averla, condurrà un evento di calcio della serie C Valerio Antonini, patron del Trapani e di TeleSud, rivela di avere intavolato una trattativa con Barbara d’Urso per un ritorno in tv a partire da un canale locale. Intanto, la conduttrice presenterà il 13 giugno l’evento organizzato per il ritorno del Trapani in Serie C. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valerio Antonini, patron del Trapani calcio e di TeleSud, confessa di avere intavolato una trattativa che potrebbe riportare Barbara d’Urso in tv. La conduttrice, dopo l’uscita da Mediaset, potrebbe quindi ripartire da una rete locale. Per il momento, la diretta interessata non ha commentato le dichiarazioni di Antonini, pur avendo rivelato a più riprese che sarebbe tornata protagonista del piccolo schermo. Ma che le manovre di avvicinamento siano in corso lo dimostra il fatto che sarà proprio d’Urso a condurre la festa organizzata per il ritorno del Trapani in serie C.

Valerio Antonini: “Stiamo parlando con Barbara d’Urso per una collaborazione”

“A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione”, ha dichiarato Antonini nel corso di un’intervista rilasciata nel suo canale televisivo, rivelando quindi l’interesse nei confronti dell’ex padrona di casa di Pomeriggio5. Solo qualche settimana fa, intervenuto al Festival della Tv, Lucio Presta, agente di D’Urso, aveva risposto così alla domanda relativa al ritorno in tv della conduttrice: “Quando tornerà a condurre in video? Questa a dire il vero è una storia un po’ complicata. Però posso dirvi di essere certo che tra poco tempo sarà nuovamente il tempo di Barbara d’Urso”. Da qualche settimana d'Urso è sbarcata su TikTok con il suo profilo che ha ottenuto quasi 550mila follower in poche ore e decine di migliaia di like.

Barbara d’Urso conduttrice dell’evento che festeggia il Trapani in serie C

Giovedì 13 giugno Barbara d’Urso condurrà insieme a Francesco Facchinetti “Party Granata”, l’evento che festeggerà il ritorno del Trapani calcio in serie C. Guest star dell’evento Elettra Lamborghini che si esibirà in un mini concerto.