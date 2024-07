video suggerito

Barbara D’Urso verso “nuove avventure”: le vacanze della conduttrice prima del ritorno in tv Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze prima di immergersi in una nuova avventura televisiva. Il settimanale Chi dedica alcune pagine del nuovo numero alla conduttrice che, dopo il viaggio in Sicilia con il figlio e la famiglia, si è divertita a Formentera con gli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Barbara D'Urso, dopo l'addio a Mediaset, si sta preparando per tornare in video nella prossima stagione televisiva, "su un altro numero del telecomando", come lei stessa ha annunciato poche settimane fa. Non è stata ancora svelata la nuova rete sulla quale sbarcherà dopo le vacanze, tra le ipotesi più concrete ci sarebbe quella del NOVE, dove arriverà anche Amadeus. Nel frattempo, la celebre conduttrice si sta godendo gli ultimi mesi di relax: il settimanale Chi, nel nuovo numero, ha mostrato le foto della sua vacanza a Formentera circondata da amici.

Le vacanze di Barbara D'Urso prima del ritorno in tv

Sulla spiaggia di Migjorn, a Formentera, Barbara D'Urso è stata immortalata mentre si diverte e si rilassa con alcuni amici. "Sprizza energia" scrive il settimanale Chi, a corredo delle foto, che racconta la nuova vita della conduttrice dopo Mediaset. Mamma, nonna, amica e presto di nuovo conduttrice: prima di volare in Spagna, la D'Urso è stata in Sicilia con figlio Giammauro, la nuora Giulia e la nipotina Matilde. Sta riempendo le sue giornate circondata dall'amore delle persone a lei più care prima di immergersi nuovamente in un nuovo impegno televisivo.

Foto di CHI

L'ipotesi del trasferimento sul NOVE

Novità in arrivo per i fan di Barbara D'Urso che, come lei stessa ha annunciato, presto tornerà in tv. Dopo l'addio a Mediaset, sbarcherà su "un altro numero del telecomando", ma non è chiaro ancora quale. Negli ultimi mesi si sono rincorse diverse voci: alcune la vedrebbero tra i concorrenti di Ballando con le stelle, su Rai Uno, altre al timone di un nuovo programma sul NOVE. Non ci sono conferme ufficiali, ma le parole di Laura Carafoli non allontanerebbe l'ipotesi dalla realtà. La responsabile dei contenuti del gruppo Warner Bros. Discovery, la scorsa estate, dichiarò: "D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita". Una cosa sembrerebbe confermarla il settimanale Chi. Riguardo il nuovo impegno della presentatrice, scrive: "Ora ha in cantiere un nuovo programma".