Fedez a Belve filma il camerino di Francesca Fagnani: "Sarà ospite della seconda puntata" Fedez ha aggiunto una nuova Instagram story dagli studi di Rai2 dove starebbe registrando in queste ore l'intervista a Belve. Filma il camerino di Francesca Fagnani scherzando sul compagno di stanza, Pierluigi Diaco di BellaMà. Il rapper, scrive TvBlog, sarà ospite del programma nella seconda puntata del 9 aprile.

A cura di Gaia Martino

Si avvicina la partenza della nuova stagione di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, pronto a tornare in onda con tanti nuovi ospiti. La prima puntata è in programma per martedì 2 aprile 2024 e vedrà, stando alle anticipazioni di TvBlog, le interviste a Loredana Bertè, Matteo Salvini, Carla Bruni e Paola Turci. Nella seconda (9 aprile) dovrebbe andare in onda quella a Fedez che potrebbero star registrando proprio in queste ore. Il rapper ha aggiunto infatti una story davanti al camerino della conduttrice televisiva.

La story di Fedez negli studi di Rai2

Fedez ha aggiunto una nuova Instagram story pochi minuti fa nella quale riprende il camerino di Francesca Fagnani con tanto di logo ‘Belve‘. Il rapper scherza davanti alla porta della conduttrice pronta ad intervistarlo, prima di riprendere quella di Pierluigi Diaco, presentatore di BellaMà: "Finalmente sono qui vado a trovare il mio amico Pierluigi Diaco" afferma ridendo. La sua presenza negli studi di Rai2 non può che essere collegata alla partecipazione a Belve, programma nel quale, stando a quanto si legge su TvBlog, dovrebbe vederlo protagonista nella puntata del 9 aprile 2024. Due giorni fa la Fagnani ha parlato dell'intervista in questione smentendo la notizia riguardante una presunta diffida da Chiara Ferragni all'ex e rivelando: "Il focus non sarà il matrimonio, lo tratterò come tutti gli altri ospiti cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi anche la vita privata".

Gli ospiti di Belve della prima e seconda puntata

Come già anticipato, Belve riaprirà le porte di casa con le interviste a Loredana Bertè, Matteo Salvini, Carla Bruni e Paola Turci. TvBlog fornisce nuove anticipazioni riguardo la seconda puntata del programma, quella del 9 aprile. Oltre a Fedez, dovrebbero andare in onda le interviste ad Alessandro Borghi, protagonista di Supersex su Netflix, Francesca Cipriani e Raiz, cantautore napoletano e attore di Mare Fuori.

