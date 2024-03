Rihanna torna in concerto dopo otto anni per un miliardario indiano: il cachet è di 5 milioni Un concerto privato di Rihanna è il regalo che per 5.5 milioni di euro si è fatto il figlio dell’uomo più ricco dell’India per il suo matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rihanna al matrimonio in India (ph Anant Ambani Instagram)

Rihanna è tornata a esibirsi a otto anni dall'ultima volta, ma i fan non hanno potuto goderne o, almeno, non tutti i fan, ma solo i pochi fortunati invitati alla festa prematrimoniale del figlio dell'uomo più ricco dell'India, ovvero Anant Ambani – figlio di Mukesh Ambani – e della moglie Radhika Merchant – figlia di Viren Merchant, CEO di Encore Healthcare Pvt. Ltd. e dell'imprenditrice Shaila Merchant -, che si è tenuto a Jamnagar, in India, appunto. L'appuntamento è stata, quindi, la festa che si è tenuta per vari giorni per i futuri sposi che si sposeranno ufficialmente il prossimo 12 luglio a Mumbai, ma questo concerto è stato un eventi vero e proprio, non fosse altro per il parterre di ospiti che ne ha preso parte.

Rihanna in concerto privato per 5 milioni

La cantante, il cui cachet per l'occasione dovrebbe essere stato di circa 5.5 milioni di euro, stando a quanto riporta TMZsi è detta soddisfatta della performance: "È stato un grande spettacolo" ha spiegato la cantante davanti alle telecamere subito dopo il concerto, e ribadendo ai paparazzi indiani: "Non faccio un vero spettacolo da otto anni". Se è vero che Rihanna si è esibita al Super Bowl e alla serata degli Oscar è altresì vero che non fa un concerto vero e proprio da otto anni, da quando girò il mondo per lAnti World Tour nel 2016.

Cosa ha cantato Rihanna in India

Per l'occasione pare che la scaletta sia stata di circa 19 canzoni tra cui alcuni dei successi che l'hanno resa una del,e postar più influenti degli ultimi anni: "Bitch Better Have My Money", "Work", "Umbrella", "Stay", "All of the Lights", "We Found Love", "Diamonds".

Leggi anche La Venere degli stracci di Pistoletto torna a Napoli dopo l'incendio

Gli altri vip invitati al matrimonio

Tra gli invitati, infatti, c'erano, oltre alla cantante delle Barbados, anche Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump e la celebrità di Bollywood Shah Rukh Khan. Jamnagar è una città di circa 600.000 abitanti che si trova in una zona quasi deserta dello stato del Gujarat ed è la città natale della famiglia Ambani nonché la sede della principale raffineria di petrolio del loro impero commerciale, Reliance Industries, come scrive l'Associated Press che ha anche scritto che per l'occasione la famiglia del miliardario indiano ha organizzato un servizio alimentare comunitario per 51.000 persone che vivono nei villaggi vicini.