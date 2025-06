video suggerito

Malore per Victor Willis, il leader dei Village People si sente male durante il concerto: come sta ora Malore per Victor Willis, leader dei Village People. Il cantante si male sul palco del Teatro di Verdura a Palermo e il concerto è stato immediatamente sospeso. Sarebbe stato colto da un collasso con disidratazione. Portato in ospedale per accertamenti, ha firmato poco dopo le dimissioni e tornerà in America come da programma.

A cura di Elisabetta Murina

Malore per Victor Willis. Il leadeer dei Village People si è sentito male durante il concerto di ieri sera (domenica 22 giugno) al Teatro di Verdura a Palermo. Subito soccorso, è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti medici. Come fa sapere Ansa, il cantante è già stato dimesso ed è partito per l'America come da programma.

Malore per il leader dei Village People: cosa è successo

Willis si è sentito male nella serata di domenica 22 giugno, mentre si stava esibendo sulle note del brano Key West al Teatro di Verdura a Palermo, in occasione del Sicilia Jazz Festival. Il concerto è stato immediatamente sospeso e la moglie, presente, ha detto che non era mai accaduto nulla del genere. Gli altri membri della band hanno subito cercato di aiutarlo. Il cantante è stato subito soccorso dai sanitari e trasportato presso il vicino pronto soccorso Villa Sofia. Sarebbe stato colto da un collasso con disidratazione. Stando a quanto fa sapere Ansa, che riporta una nota dell'ufficio stampa dell'evento, non si è trattato di nulla di grave: "Il cantante durante i due giorni era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti con l'Orchestra Jazz Siciliana". Il leader dei Village People, dopo alcuni accertamenti, ha chiesto di firmare le dimissioni dal pronto soccorso e ha fatto ritorno in America come da programma.