Tenta di abusare della compagna su nave da crociera, 33enne denunciato dopo sbarco forzato a Palermo

Un 33enne peruviano avrebbe tentato di abusare sessualmente della compagna, collega e membro dell’equipaggio di una nave da crociera: dopo la denuncia della vittima, l’uomo è stato denunciato e rimpatriato.

Avrebbe tentato di abusare la sua compagna, una collega, membro dell'equipaggio di una nave da crociera, un 33enne di origine peruviana che è stato denunciato e rimpatriato dopo che ne è stato chiesto lo sbarco forzato a Palermo.

È successo nelle scorse ore: la vittima, una ragazza di 26 anni, avrebbe raccontato alla polizia di frontiera marittima di Palermo, diretta da Manfredi Borsellino, di essere stata reiteratamente molestata dal 33enne, con il quale aveva una relazione sentimentale da 3 anni e divideva la cabina previa autorizzazione del comandante, nella notte fra il 20 e il 21 maggio.

La vittima ha aggiunto di aver ripetutamente rifiutato gli approcci dell'uomo, provando a difendersi, a bordo della nave da crociera Virgin Valiant Lady, mentre quest'ultima era ormeggiata ai cantieri navali per alcuni lavori di manutenzione. Il 33enne l'avrebbe bloccata nel tentativo di avere un rapporto sessuale con la giovane contro la volontà di quest'ultima. A quel punto la 26enne, terrorizzata, sarebbe riuscita a divincolarsi e a cercare rifugio tra il personale di bordo che ha poi avvisato la polizia.

Nella colluttazione che ne è seguita la vittima avrebbe riportato delle lesioni e lividi, che avrebbe anche mostrato mostrato agli inquirenti. La 26enne ha anche precisato che negli anni passati non sarebbe mai successo nulla del genere, anche se in qualche circostanza, specie dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, l’uomo si sarebbe mostrato un po’ più molesto,

Il comandante della nave ha così deciso lo sbarco forzato a Palermo. La donna, dopo essere stata visitata nel reparto di Ostetricia del Policlinico, ha sporto formalmente denuncia e l'accusato è stato fatto rimpatriare in Perù.