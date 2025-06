video suggerito

La storia del più grande furto di gioielli degli Usa: i rapinatori fermati dopo tre anni di indagini Dopo tre anni di indagini sette uomini sono stati fermati perché ritenuti gli autori del più grande furto di gioielli degli Usa: vale 100 milioni di dollari (più di 87 milioni di euro).

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Vale 100 milioni di dollari (più di 87 milioni di euro) il più grande furto nella storia degli Stati Uniti. Per questo colpo di oro, gemme e orologi di lusso sono stati accusati sette uomini della California dopo tre anni di indagini. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, un camion che trasportava i gioielli è stato rapinato in una zona isolata mentre un autista dormiva all'interno e un altro stava mangiando in un'area di sosta a Lebec, in California. Ma i malviventi hanno seguito il mezzo pesante da quando è uscito da una fiera di gioielli vicino a San Francisco con 73 borse. Il tempo di qualche ora e hanno rubato 24 borse. Sulle carte del Tribunale non è stato specificato come i sette uomini siano riusciti ad assalire il camion.

Dalle indagini del Dipartimento di Giustizia è emerso che uno degli indagati ha perlustrato una fiera di gioielli vicino a San Francisco per diversi giorni nel 2022. Dopo alcuni sopralluoghi ha agito insieme ad alcuni complici il successivo 11 luglio. Negli atti degli inquirenti – come spiega la Bbc – si legge che i fermati hanno assistito da lontano al carico di gioielli sul camion per poi seguirlo per i successivi 485 chilometri, ovvero da San Mateo a Lebec, in California. Il camion era diretto a un'altra fiera di gioielli a Pasadena, in California. Infine il colpo mentre il camion era in sosta: vale 100 milioni di dollari in gioielli. Le autorità locali hanno riferito che non è stato utilizzata nessuna arma per la rapina.

A dare l'allarme è stato uno degli autisti che è tornato al veicolo dopo essersi allontanato per pochi secondi e ha trovato il lucchetto esterno rotto. Ora le autorità hanno individuato i sette rapinatori, mentre solo alcuni gioielli sono stati recuperati durante la perquisizione. Si cercano ancora gli altri.

Intanto l'avvocato Jerry Kroll, che rappresenta alcuni dei gioiellieri rapinati, precisa che "la maggior parte dei miei clienti sono anziani. Alcuni di loro hanno 85 anni. È una situazione davvero seria".