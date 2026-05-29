Fermata e multata negli USA perché “usa il telefono con la mano destra”: ma Kathleen non ha il braccio

Kathleen Thomas, 36enne nata senza avambraccio destro, è stata fermata da un agente che sosteneva di averla vista usare il cellulare con la mano destra a Lake Worth Beach, in Florida, mentre guidava. La donna ha pubblicato il video della bodycam in cui ride incredula mostrando il moncone. L’agente però non si è mostrato divertito e l’ha multata per 116 dollari.

Una scena da commedia dell’assurdo è diventata virale negli Stati Uniti dopo che Kathleen Thomas, 36enne atleta e influencer americana, ha condiviso i video della bodycam che l’hanno ripresa durante un controllo stradale a Lake Worth Beach, in Florida.

L’episodio risale a febbraio, ma è diventato virale sui social solo negli ultimi giorni proprio grazie alla stessa Kathleen, che ha ottenuto i filmati della telecamera indossata dall’agente e li ha pubblicati sui suoi profili. La donna è stata fermata con l’accusa di aver guidato tenendo lo smartphone nella mano destra.

Peccato che sia nata senza l’avambraccio destro.

Nel video della bodycam la 36enne, incredula, alza subito il braccio destro mostrando il moncone e scoppia a ridere: "Ovviamente no", commenta, riferendosi all’impossibilità di tenere un telefono con una mano (che non ha). Ma l’agente non demorde e lo scambio è surreale: insiste sulla sua versione, poi le chiede di alzare la mano destra per giurare di non aver usato il cellulare. Di fronte all’evidenza, passa alla sinistra: "Alzi l’altra mano e lo giuri".

Kathleen, che sui social (@slightlyoff.balance) racconta quotidianamente la sua vita da atleta con disabilità, ha ricostruito così quei momenti a CBS News:

All’inizio ho pensato: sarà divertente. Ecco perché ho riso. Ho riso a crepapelle. Ma lui non ha riso e non ha interagito in maniera amichevole, in quel momento ho capito che non si trattava di uno scherzo".

E infatti l'ha multata per 116 dollari.

La donna, abituata a guidare con sistemi adattivi omologati (cambio automatico, pomello sul volante e comandi vocali), ha vissuto l’episodio con crescente disagio. I filmati, pubblicati da lei stessa, hanno totalizzato milioni di visualizzazioni in poche ore su TikTok, Instagram e Facebook.

La contravvenzione sembrava destinata al tribunale. Kathleen si era comunque dichiarata non colpevole e aveva chiesto l’udienza. Invece è stato proprio l’agente a chiedere l’annullamento del verbale. L’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha confermato che la multa è stata ritirata dopo una "revisione della totalità delle circostanze" motivandola con la “mancanza di prove”.

"Si è reso conto che forse non era stata una grande idea", ha commentato con ironia Kathleen. "Forse non ha gestito la situazione nel modo giusto. Ovviamente ha scelto di non procedere e gliene sono grata".

Nonostante il caso sia stato archiviato, la donna ha deciso di parlare pubblicamente per sensibilizzare su pregiudizi e disabilità.

Sono nata così. Non cambierà mai. Non potrò mai reggere un telefono. Vorrei che le persone capissero che anche qualcuno con un aspetto diverso è normale", ha detto.

E ha aggiunto un messaggio diretto all’agente: "Se potessi incontrarlo di nuovo gli chiederei perché ha reagito in quel modo. Spero davvero che si prenda il tempo per riflettere su cosa è appropriato e cosa no".

Una vicenda che ha riacceso il dibattito sui social sulle difficoltà che le persone con disabilità incontrano ancora oggi, anche quando la realtà è sotto gli occhi di tutti. Kathleen, da parte sua, continua a mostrare sui suoi canali come l’autonomia sia possibile, senza bisogno di due mani per vivere pienamente.